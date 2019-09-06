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Бабье лето "накроет" Украину: прогноз погоды на завтра, 7 сентября

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Бабье лето "накроет" Украину: прогноз погоды на завтра, 7 сентября
16:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Выходные подарят Украине еще немножечко тепло.

В ближайшие сутки, 7 сентября, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, без осадков.

Об этом сообщили Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 13-18°; днем 22-27°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до 30°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров на 7 сентября

Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +23...+25, солнечно

  • Львов – +23...+25, солнечно

  • Ивано-Франковск – +23...+25, солнечно

  • Тернополь – +22...+24, солнечно

  • Черновцы – +23...+25, солнечно

  • Хмельницкий – +23...+25, солнечно

  • Луцк – +22...+24, солнечно

  • Ровно – +22...+24, солнечно

  • Житомир – +23...+25, солнечно

  • Винница – +24...+26, солнечно

  • Одесса – +25...+27, солнечно

  • Николаев – +28...+30, солнечно

  • Херсон – +27...+29, солнечно

  • Симферополь – +25...+27, солнечно

  • Кропивницкий – +26...+28, солнечно

  • Черкассы – +25...+27, солнечно

  • Чернигов – +24...+26, солнечно

  • Сумы – +25...+27, солнечно

  • Полтава – +26...+28, солнечно

  • Днепр – +28...+30, солнечно

  • Запорожье – +26...+28, солнечно

  • Донецк – +26...+28, солнечно

  • Луганск – +26...+28, солнечно

  • Харьков – +26...+28, солнечно

  • Киев – +24..+26, переменная облачность

Прогноз погоды на 7 сентября

В Киеве - без осадков; температура ночью 12-14°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 сентября самая высокая температура днем была +33 в 2008 году, самая низкая ночью +3,2 в 1914 году.

Синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 7-8 сентября идеальной.

"В Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - заявила Диденко.

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Все по теме:

Погода, Лето, Укргидрометцентр, Тепло, Сентябрь, Прогноз погоды, 7 сентября, Погода 7 сентября.
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