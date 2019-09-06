Бабье лето "накроет" Украину: прогноз погоды на завтра, 7 сентября

Новости Украины:Выходные подарят Украине еще немножечко тепло.

В ближайшие сутки, 7 сентября, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, без осадков.

Об этом сообщили Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 13-18°; днем 22-27°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до 30°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров на 7 сентября

Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, по Украине:

Ужгород – +23...+25, солнечно

Львов – +23...+25, солнечно

Ивано-Франковск – +23...+25, солнечно

Тернополь – +22...+24, солнечно

Черновцы – +23...+25, солнечно

Хмельницкий – +23...+25, солнечно

Луцк – +22...+24, солнечно

Ровно – +22...+24, солнечно

Житомир – +23...+25, солнечно

Винница – +24...+26, солнечно

Одесса – +25...+27, солнечно

Николаев – +28...+30, солнечно

Херсон – +27...+29, солнечно

Симферополь – +25...+27, солнечно

Кропивницкий – +26...+28, солнечно

Черкассы – +25...+27, солнечно

Чернигов – +24...+26, солнечно

Сумы – +25...+27, солнечно

Полтава – +26...+28, солнечно

Днепр – +28...+30, солнечно

Запорожье – +26...+28, солнечно

Донецк – +26...+28, солнечно

Луганск – +26...+28, солнечно

Харьков – +26...+28, солнечно

Киев – +24..+26, переменная облачность

Прогноз погоды на 7 сентября

В Киеве - без осадков; температура ночью 12-14°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 сентября самая высокая температура днем была +33 в 2008 году, самая низкая ночью +3,2 в 1914 году.

Синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 7-8 сентября идеальной.

"В Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - заявила Диденко.