Бабье лето "накроет" Украину: прогноз погоды на завтра, 7 сентября

В ближайшие сутки, 7 сентября, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, без осадков.
Об этом сообщили Укргидрометцентре.
Температура ночью 9-14°, на побережье морей 13-18°; днем 22-27°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до 30°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Карта ветров на 7 сентября
Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, по Украине:
Ужгород – +23...+25, солнечно
Львов – +23...+25, солнечно
Ивано-Франковск – +23...+25, солнечно
Тернополь – +22...+24, солнечно
Черновцы – +23...+25, солнечно
Хмельницкий – +23...+25, солнечно
Луцк – +22...+24, солнечно
Ровно – +22...+24, солнечно
Житомир – +23...+25, солнечно
Винница – +24...+26, солнечно
Одесса – +25...+27, солнечно
Николаев – +28...+30, солнечно
Херсон – +27...+29, солнечно
Симферополь – +25...+27, солнечно
Кропивницкий – +26...+28, солнечно
Черкассы – +25...+27, солнечно
Чернигов – +24...+26, солнечно
Сумы – +25...+27, солнечно
Полтава – +26...+28, солнечно
Днепр – +28...+30, солнечно
Запорожье – +26...+28, солнечно
Донецк – +26...+28, солнечно
Луганск – +26...+28, солнечно
Харьков – +26...+28, солнечно
Киев – +24..+26, переменная облачность
Прогноз погоды на 7 сентября
В Киеве - без осадков; температура ночью 12-14°, днем около 25°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 сентября самая высокая температура днем была +33 в 2008 году, самая низкая ночью +3,2 в 1914 году.
Синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 7-8 сентября идеальной.
"В Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - заявила Диденко.