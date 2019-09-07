Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей

Новости Украины:Православные всего мира 7 сентября почитают память апостола от семидесяти – Тита, который был учеником Павла.

7 сентября православная церковь почитает память апостола от семидесяти – Тита, который был учеником апостола Павла и первым епископом Крита. Изначально он был язычником, но потом уверовал во Христа и сопровождал апостолов Варнаву и Павла на Иерусалимский сбор. Тит был свидетелем страданий и смерти Спасителя, его чудесного Воскресения и Вознесения на Небо.

Титов день — это последний день, когда можно ходить за грибами. Считается, что уже завтра они будут не пригодны для солений, а потому надо спешить собрать грибной урожай.

Продолжались сельскохозяйственные работы. Грибы грибами, а молотьба за плечами. Крестьяне молотили зерно и сеяли озимые. В садах заканчивали собирать груши и приступали к сбору рябины. Ягоды собирали утром в ясную и сухую погоду. Важно успеть собрать рябину до первых заморозков, чтобы она не потеряла свои целебные свойства. Ягоды собирали кистями и развешивали для хранения в прохладном месте. Еще рябину сушили. Тогда в ней остается максимум полезных веществ.

Еще 7 сентября отмечается перенесение мощей Варфоломея – одного из двенадцати апостолов. Он вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелия в Сирии и Малой Азии, где они перенесли много скорбей и напастей.

По народным приметам на 7 сентября наши предки определяли, какой будет грядущая зима. Например, если зерна в колосьях много – она будет морозной и малоснежной. Богатый урожай грибов – к долгой зиме, снег будет лежать до середины апреля.

Также приметы на 7 сентября советуют на несколько часов положить любой серебряный предмет в воду, а потом вечером этой водой умыться. Эта вода вернет молодость и избавит от болезней.

7 сентября начинается настоящий листопад. По его характеру судили о погоде на ближайшее время. Если листья падают на землю "лицом" вверх, то скоро похолодает, а зима будет суровой. Если "лицом" вниз, то тепло продержится долгое время.

Народные приметы:

Если дождь начался во второй половине дня, то будет идти и весь следующий день.

Грибы сегодня последний день пригодны для засолки.

Приметы на 7 сентября говорят, что если загадать желание на чайный гриб, то оно непременно сбудется.

Рябина, собранная в этот день, вылечит от любой простуды.