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Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей
Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей

Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей

Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Православные всего мира 7 сентября почитают память апостола от семидесяти – Тита, который был учеником Павла.

7 сентября православная церковь почитает память апостола от семидесяти – Тита, который был учеником апостола Павла и первым епископом Крита. Изначально он был язычником, но потом уверовал во Христа и сопровождал апостолов Варнаву и Павла на Иерусалимский сбор. Тит был свидетелем страданий и смерти Спасителя, его чудесного Воскресения и Вознесения на Небо.

Титов день — это последний день, когда можно ходить за грибами. Считается, что уже завтра они будут не пригодны для солений, а потому надо спешить собрать грибной урожай.

Продолжались сельскохозяйственные работы. Грибы грибами, а молотьба за плечами. Крестьяне молотили зерно и сеяли озимые. В садах заканчивали собирать груши и приступали к сбору рябины. Ягоды собирали утром в ясную и сухую погоду. Важно успеть собрать рябину до первых заморозков, чтобы она не потеряла свои целебные свойства. Ягоды собирали кистями и развешивали для хранения в прохладном месте. Еще рябину сушили. Тогда в ней остается максимум полезных веществ.

Еще 7 сентября отмечается перенесение мощей Варфоломея – одного из двенадцати апостолов. Он вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелия в Сирии и Малой Азии, где они перенесли много скорбей и напастей.

По народным приметам на 7 сентября наши предки определяли, какой будет грядущая зима. Например, если зерна в колосьях много – она будет морозной и малоснежной. Богатый урожай грибов – к долгой зиме, снег будет лежать до середины апреля.

Также приметы на 7 сентября советуют на несколько часов положить любой серебряный предмет в воду, а потом вечером этой водой умыться. Эта вода вернет молодость и избавит от болезней.

7 сентября начинается настоящий листопад. По его характеру судили о погоде на ближайшее время. Если листья падают на землю "лицом" вверх, то скоро похолодает, а зима будет суровой. Если "лицом" вниз, то тепло продержится долгое время.

Народные приметы:

  • Если дождь начался во второй половине дня, то будет идти и весь следующий день.
  • Грибы сегодня последний день пригодны для засолки.
  • Приметы на 7 сентября говорят, что если загадать желание на чайный гриб, то оно непременно сбудется.
  • Рябина, собранная в этот день, вылечит от любой простуды.

Знаменательные события в истории: 7 сентября 2019 года

  • Много зерна получилось намолотить – зима будет холодной и суровой.
  • Богатый урожай грибов – к затяжной зиме.
  • Перелетные птицы на землю садятся – к ясной и теплой погоде, на крыши домов – к ненастью.
  • Вороны каркают отрывисто, чаще обычного и хрипло — перед дождем.
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Приметы, Народные приметы, Обряды, Обряд, 7 сентября, Тит Листопадник, Варфоломей Житосей, Приметы на 7 сентября.
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