Освобожденные Киевом 35 россиян вернулись на родину

Новости Украины:Официальный список россиян, которых Украина передала РФ в рамках обмена, пока не обнародовали.

В московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет Ту-204-300 под номером RSD092 с лицами, которых обменяли на украинских моряков и политзаключенных.

Согласно данным на сайте Flightradar, самолет вылетел из "Борисполя" в 12.18 и прибыл во "Внуково" в 13.28.

Официальный список россиян, которых Украина передала РФ в рамках обмена, пока не обнародовали.

В "Борисполе" приземлился самолет с украинскими политзаключенными.

Утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Украинский самолет Ан-148 вылетел из московского аэропорта "Внуково" в 12.10 по киевскому времени.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из "Борисполя".

В киевский аэропорт "Борисполь", где ожидали прибытия из Москвы освобожденных украинцев, прибыл Зеленский и сразу пошел в VIP-терминал.

Ранее адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Напомним, из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные.