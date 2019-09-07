"Большой обмен": Совет Европы призывает РФ и Украину нормализовать отношения

Новости Украины:Совет Европы готов к помощи в нормализации отношений между Украиной и Россией на фоне успешного обмена пленными.

В Совете Европы прокомментировали «Большой обмен» пленными между Украиной и Россией, который состоялся в субботу, 7 сентября, выразив готовность содействовать сторонам в создании условий для улучшения отношений России и Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген, передает корреспондент.

По его словам, сегодняшний обмен удерживаемыми лицами стал очень важным и обнадеживающим шагом, который позволит нормализовать отношения между двумя странами, которые являются членами Совета Европы. Хольтген заявил о готовности к помощи в примирении на основе Конвенции о защите прав человека.

Напомним, сегодня утром украинские журналисты в России заявили о выезде автобусов из СИЗО "Лефортово", в которых предположительно находились украинские моряки и другие политзаключенные.

Адвокат украинских моряков Николай Полозов утром дал старт обмену пленными, которые в последствие были направлены в аэропорт для перелета в Украину.

После полудня самолет с украинскими 35 политзаключенными прибыл в аэропорт "Борисполь", где их встретили родственники, а также президент Украины.