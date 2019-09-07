Подарки морякам: что Зеленский вручил освобожденным украинцам

Новости Украины:Глава государства подарил браслеты освобожденным морякам.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинских пленных в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября, в Киеве.

Гарант ждал их прямо возле трапа самолета. Он символично снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.

Ранее Зеленский, комментируя в Facebook некоторые сообщения в социальных сетях, что он якобы носит желтые браслеты «из клубов», президент отметил: «На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой».

На фотографии, размещенной под сообщением, были видны на руках браслеты с именами «Юрий Будзило» и «Владимир Терещенко».

В киевский аэропорт "Борисполь", где ожидали прибытия из Москвы освобожденных украинцев, прибыл Зеленский и сразу пошел в VIP-терминал.

Ранее адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Напомним, из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.

Президент Владимир Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинских политзаключенных и моряков.