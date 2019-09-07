Бекиров: Я очень благодарен всем, кто хоть маленькое участие принял в освобождении нас

Новости Украины:Бекиров отметил, что более 100 политзаключенных крымских татар находятся в застенках СИЗО.

Тяжелобольной крымский татарин Эдем Бекиров, которого сегодня вместе с другими 34 украинцами освободили из российских тюрем, стал гостем ток-шоу "Мост|Kopur" на телеканале ATR.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Я очень рад всех вас видеть, я очень рад, что оказался сегодня здесь. Я очень благодарен всем, кто хоть маленькое участие принял в освобождении нас: моряков, гражданских, не военных, но которые отстаивали честь Украины в Российской Федерации. Я благодарен каждому человеку, каждой правозащитной организации... Я перед всеми преклоняю голову, кто принял хоть маленькое участие в освобождении. Но на этом вопрос не закончился. Сегодня более 100 человек, наших политзаключенных, крымских татар находятся в застенках СИЗО", - сказал Эдем Бекиров.

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

57-летний Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым и обвиняемый по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (хранение и передача взрывоопасных веществ и патронов). 13 декабря Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на два месяца, затем эта мера пресечения неоднократно продлевалась, несмотря на то, что он является инвалидом I группы (ампутирована нога), болен сахарным диабетом, а также перенес инфаркт и операцию на сердце.

27 августа 2019 года Центральный районный суд Симферополя отпустил Бекирова из СИЗО под обязательство явки в суд.