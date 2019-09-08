Кольченко заявил, что не просил помилования и не признал вину

Освобожденный украинский политзаключенный Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании.
Об этом он сказал в интервью Громадському.
По его словам, в СИЗО в Москве его завели в кабинет, где сотрудник дал образец прошения о помиловании.
«Я читаю — там прошение о помиловании. «Я, такой-то, признаю свою вину...» Говорю: спасибо, ничего не буду писать», — сказал Кольченко.
На вопрос сотрудника СИЗО, хочет ли Александр вернуться назад, ответил, что ему безразлично.
«Сотрудник такой: «ладно, вы уже написали». И ушел», — добавил Александр.
Напоминаем, Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и осудили за участие в «террористической организации» к 10 годам заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовим. Наказание отбывал в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).