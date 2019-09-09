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Именины (День Ангела) Анфисы: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Анфисы: значение имени и поздравления
08:23 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:Имя Анфиса – это греческое имя, образованное от"анфос" –"цветок".

Имя Анфиса может звучать как Анфуса или Антуза, например, в Румынии или Молдавии. Существует мужское имя Анфим (Антим), образованное от этого же корня.

В христианстве упоминаются несколько мучениц и преподобных, носящих имя Анфиса. Католические именины Анфисы – 27 июля, 22 августа, 27 августа, остальные указанные даты – это православные именины Анфисы.

Анфиса обладает капризным и несколько манерным характером. Однако с первого взгляда этого можно не заметить. При первом знакомстве с Анфисой обычно отмечают то, что это спокойная, тихая и самостоятельная женщина. Лишь при более близком знакомстве люди часто отмечают ее самодовольство, упрямство и конфликтность. Порой она чрезмерно горда и капризна.

К своей цели Анфиса готова идти по головам, не стесняясь методов. Любую неудачу эта женщина переносит весьма болезненно. С другой стороны Анфиса очень практична и работоспособна. ее отличает холодная энергичность. С годами женщина становится мягче и спокойнее. Анфисе свойственен здоровый скептицизм, который не раз поможет ей в работе.

Анфиса обычно выбирает для себя профессиональную сферу, не требующую больших усилий. Часто она становится библиотекарем или продавцом, секретарем или музейным работником. Возможно, она станет косметологом.

К семейным отношениям Анфиса идет долго. В юности девушка с этим именем пользуется вниманием мужчин, но любимого среди них найти не может. Безответная любовь очень опасна для Анфисы. Девушка очень тяжело переживает такие чувства. если Анфисе удастся выйти замуж за любимого, то она становится хорошей женой и матерью. Но даже в этом случае чувства Анфисы не выдерживают времени, и через десятилетие она остывает к мужу, начинает требовать от него невозможного. Жить с такой женщиной очень сложно, поэтому ее брак часто распадается.

Поздравления

Анфиса, с Днем Ангела, милая,

"Цветущая" ты и красивая,

И если верить имени,

И если верить глазам! 

С праздником! С днем твоим личным!

Пусть будет все отлично!

Пусть будет успех приличным!

Чтоб не было места слезам!

Анфисе я удачи много

Хочу сегодня пожелать,

В день Ангела своей дорогой,

Всегда широкою шагать. 

Любить семью свою и близких,

И никогда не предавать,

И не бояться в жизни риска,

И не бояться побеждать!

Анфиса — значит, цветущая,

Прелестная и красивая!

Так пусть же любовь всемогущая

Одарит тебя с новой силою. 

Пусть жизнь в именины светлые

Большим торжеством порадует!

Исполнит желанья заветные,

Скорей поспеши загадывать!

Анфиса, леди настоящей

На этом свете рождена,

И в голосе твоем звенящем

Сама любовь отражена. 

В день именин желаю счастья,

Пускай всегда тебе везет,

Не будет никогда напастей,

Любовь тебя не подведет!

Анфиса, с именинами тебя

Я от души сегодня поздравляю,

Желаю счастья, ты живи, любя,

Надеясь, веря, вечно процветая. 

Ведь счастье улыбнется только той,

Кто верит в настоящую удачу,

Пусть на душе твоей царит покой,

Пусть никогда глаза твои не плачут!

Анфиса, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю: 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда. 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления

Сегодня именины справит

Анфиса, что мне всех милей.

Тебя, любимая, поздравить

От всей души хочу скорей. 

Тебе желаю, чтобы счастье

Не разлучалось бы с тобой.

И даже мелкие несчастья

Всегда ходили стороной.

С днем ангела, Анфисочка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты. 

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

Сестренка, у тебя сегодня именины!

А это Праздник, как тут ни крути,

День ангела, Анфиса, веская причина —

Поэтому от брата пожелания прими: 

Желаю с Нежностью сливаться,

И с госпожой Удачей жить,

С Тоской вовеки не встречаться,

С Любовью крепкою дружить. 

Пусть будет трудно — не печалься!

Смотри в лицо мадам Беде.

Сама себе ты будь начальством

И рядом с Счастьем стой везде!

Пусть всех царапает как киса

Такая вот капризная судьба!

Но для тебя, сестра моя — Анфиса,

Она пусть будет нежна и добра! 

еще желаю в эти именины,

Улыбок, счастья, много добрых дней!

И чтобы жизнь как будто бы с картины —

В достатке, радости и окружении людей!

Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления

С именинами Вас, Анфиса,

Поздравляю! Хочу пожелать,

Чтобы счастье пришло очень быстро,

Никогда не пришлось, чтоб страдать! 

Чтоб любовь Вас своею рукою,

Оградила от грусти и бед!

И пусть лягут цветущей строкою

В сердце счастье, удача, успех!

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