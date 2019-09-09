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Бабье лето продолжает радовать: "горячий" прогноз на 9-10 сентября

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Бабье лето продолжает радовать: "горячий" прогноз на 9-10 сентября
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В понедельник и ближайшие сутки в Украине сохраняется по-летнему теплая и сухая погода.

Синоптики прогнозируют, что начало недели в Украине будет теплым, на большей территории страны - без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"9 сентября небольшая облачность. Без осадков, только вечером на Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10-15°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +26...+28, дождь 
  • Львов – +25...+27, переменная облачность
  • Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность 
  • Тернополь – +25...+27, переменная облачность
  • Черновцы – +24...+26, переменная облачность
  • Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность
  • Луцк – +24...+26, переменная облачность 
  • Ровно – +25...+27, переменная облачность
  • Житомир – +26...+28, переменная облачность
  • Винница – +26...+28, переменная облачность
  • Одесса – +26...+28, переменная облачность
  • Николаев – +26...+28, переменная облачность
  • Херсон – +25...+27, переменная облачность
  • Симферополь – +26...+28, переменная облачность
  • Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность
  • Черкассы – +26...+28, переменная облачность
  • Чернигов – +27...+29, переменная облачность
  • Сумы – +27...+29, переменная облачность
  • Полтава – +27...+29, переменная облачность 
  • Днепр – +27...+29, переменная облачность
  • Запорожье – +25...+27, переменная облачность 
  • Донецк – +25...+27, переменная облачность
  • Луганск – +23...+25, переменная облачность 
  • Харьков – +25...+27, переменная облачность 
  • Киев – +26..+28, переменная облачность

Прогноз погоды на 9 сентября

Прогноз погоды на 10 сентября

10-11 сентября в Украине тоже будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе ночью 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.

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Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.
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