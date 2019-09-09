Бабье лето продолжает радовать: "горячий" прогноз на 9-10 сентября

Синоптики прогнозируют, что начало недели в Украине будет теплым, на большей территории страны - без осадков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"9 сентября небольшая облачность. Без осадков, только вечером на Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10-15°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла, днем 24-29°", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, по Украине:
- Ужгород – +26...+28, дождь
- Львов – +25...+27, переменная облачность
- Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность
- Тернополь – +25...+27, переменная облачность
- Черновцы – +24...+26, переменная облачность
- Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность
- Луцк – +24...+26, переменная облачность
- Ровно – +25...+27, переменная облачность
- Житомир – +26...+28, переменная облачность
- Винница – +26...+28, переменная облачность
- Одесса – +26...+28, переменная облачность
- Николаев – +26...+28, переменная облачность
- Херсон – +25...+27, переменная облачность
- Симферополь – +26...+28, переменная облачность
- Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность
- Черкассы – +26...+28, переменная облачность
- Чернигов – +27...+29, переменная облачность
- Сумы – +27...+29, переменная облачность
- Полтава – +27...+29, переменная облачность
- Днепр – +27...+29, переменная облачность
- Запорожье – +25...+27, переменная облачность
- Донецк – +25...+27, переменная облачность
- Луганск – +23...+25, переменная облачность
- Харьков – +25...+27, переменная облачность
- Киев – +26..+28, переменная облачность
Прогноз погоды на 9 сентября
Прогноз погоды на 10 сентября
10-11 сентября в Украине тоже будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе ночью 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.