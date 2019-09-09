Бабье лето продолжает радовать: "горячий" прогноз на 9-10 сентября

Новости Украины:В понедельник и ближайшие сутки в Украине сохраняется по-летнему теплая и сухая погода.

Синоптики прогнозируют, что начало недели в Украине будет теплым, на большей территории страны - без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"9 сентября небольшая облачность. Без осадков, только вечером на Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10-15°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, по Украине:

Ужгород – +26...+28, дождь

Львов – +25...+27, переменная облачность

Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность

Тернополь – +25...+27, переменная облачность

Черновцы – +24...+26, переменная облачность

Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность

Луцк – +24...+26, переменная облачность

Ровно – +25...+27, переменная облачность

Житомир – +26...+28, переменная облачность

Винница – +26...+28, переменная облачность

Одесса – +26...+28, переменная облачность

Николаев – +26...+28, переменная облачность

Херсон – +25...+27, переменная облачность

Симферополь – +26...+28, переменная облачность

Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность

Черкассы – +26...+28, переменная облачность

Чернигов – +27...+29, переменная облачность

Сумы – +27...+29, переменная облачность

Полтава – +27...+29, переменная облачность

Днепр – +27...+29, переменная облачность

Запорожье – +25...+27, переменная облачность

Донецк – +25...+27, переменная облачность

Луганск – +23...+25, переменная облачность

Харьков – +25...+27, переменная облачность

Киев – +26..+28, переменная облачность

Прогноз погоды на 9 сентября

Прогноз погоды на 10 сентября

10-11 сентября в Украине тоже будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе ночью 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.