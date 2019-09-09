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Забастовка British Airways: что делать украинцам с билетами на руках

Забастовка British Airways: что делать украинцам с билетами на руках
09:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В МИД предупреждают украинцев об отмене авиарейсов "British Airways" из-за двухдневной забастовки пилотов.

В связи с запланированной 9-10 сентября забастовкой профсоюза пилотов авиакомпании "British Airways" (BALPA), Департамент консульской службы МИД Украины рекомендует украинцам, у которых запланированы вылеты самолетами данной авиакомпании, внимательно отслеживать информацию и обратиться в компанию.

"В этой связи рекомендуем гражданам Украины, у которых запланированы вылеты 9 и 10 сентября 2019г, обратиться в компанию "British Airways" https://www.britishairways.com, а также отслеживать информацию и советы авиакомпании https: // www. britishairways.com/.../.../strike/latest-information", - говорится в обнародованном на странице Департамента в соцсети Фейсбук сообщении.

Так, в МИД напоминают, что граждане, в случае необходимости, могут обратиться за помощью к дипломатам: телефон "горячей линии" посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии +44 75 5348 3628, адрес электронной почты: [email protected], круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты: [email protected]

Масштабная забастовка пилотов British Airways уже сегодня
Масштабная забастовка пилотов British Airways уже сегодняЧитать полностью

Как сообщалось, первая всеобщая забастовка пилотов британской авиакомпании "British Airways" может сказаться на планах поездок около 300 тыс. человек, сообщают СМИ из Лондона.

Все 4,3 тыс. пилотов начали в понедельник забастовку, требуя увеличения заработной платы. Они заявили, что забастовка может продлиться в течение двух дней. Переговоры с руководством компании на эту тему безуспешно ведутся уже девять месяцев, говорится в сообщениях.

В понедельник, как ожидается, будут отменены 850 рейсов. Всего, по данным газеты Financial Times, British Airways в течение 48 часов выполняет, как правило, 1,7 тыс. рейсов.

Британский премьер Борис Джонсон призвал стороны сесть за стол переговоров и спокойно урегулировать проблемы, однако руководство авиакомпании, напротив, выступило с угрозами, что в случае, если акция не будет прекращена, пилоты и члены их семей могут лишиться такой привилегии, как бесплатные полеты, которой они пользуются в настоящее время.

British Airways усилила безопасность детей

Ассоциация пилотов британских авиалиний сообщила, что один день забастовки будет стоить авиакомпании 40 млн фунтов-стерлингов.

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Забастовка, МИД Украины, British Airways.
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