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Прокуратура нашла нарушения в месте заключения Зайцевой

Прокуратура нашла нарушения в месте заключения Зайцевой
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Прокуратура нашла ряд нарушений в отношении осужденных в месте куда этапировали Елену Зайцеву.

Прокуратура Днепропетровской области выявила системные нарушения требований действующего законодательства в отношении осужденных Государственного учреждения "Покровский исправительный центр (№79)" со стороны администрации заведения - открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

По результатом проведенной проверки соблюдения администрацией исправительного центра требований законодательства, которое регулирует вопросы трудовых правоотношений, прокуратурой установлен ряд нарушений, среди которых: трудоустройство осужденных при отсутствии паспорта, привлечение их к общественно полезному оплачиваемому труду без заключения срочного трудового договора, неуведомление территориальных органов Государственной фискальной службы о приеме работников (осужденных) на работу, отсутствие начисления единого социального взноса с заработной платы, превышение законодательно установленных размеров отчислений с заработной платы, и тому подобное. Никопольской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту грубого нарушения требований трудового законодательства в указанном исправительном центре (ч.1 ст.172 УК Украины). Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица. Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.

18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.

Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания

В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Зайцева, его защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда. Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову. В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, длительность которого должен определить суд. Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство против своего подзащитного.

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ДТП, Колония, Суд, Приговор, ДТП в Харькове, Елена Зайцева, Геннадий Дронов.
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