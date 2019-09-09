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Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции

Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции
20:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — великий праздник в Православной церкви, совершаемый 11 сентября.

Несмотря на то что это церковный праздник, события дня носят далеко не радостный характер. Иоанн Предтеча — день памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову.

История праздника

Святой Иоанн Предтеча – ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший Его пришествие. Он родился в семье священника, долгое время жил в пустыне, вел аскетический образ жизни, проповедовал, проводил священные омовения водой (крещение) иудеев.

Пророк беспощадно осуждал людские грехи и призывал покаяться и освободиться от них. Под такие суровые обличения Иоанна Предтечи попал царь Ирод Антипа за то, что оставив законную жену, стал сожительствовать с Иродиадой – женой собственного брата, чем нарушил Господню заповедь о прелюбодеянии. Ирод разозлился и бросил пророка в темницу.

Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея сумела своим зажигательным танцем произвести такое впечатление на царя, что он пообещал в награду исполнить любое желание девушки. По наущению матери Саломея пожелала, чтобы ей подали на блюде отрубленную голову Иоанна Предтечи. Царь Ирод исполнил свое слово, и пророка казнили.

Традиции

Усекновение главы Иоанна - не праздник в традиционном понимании, это день памяти, поэтому и традиции этого дня связаны не с увеселительными мероприятиями, а скорее поминальными. В праздник Иоанна Предтечи также стоит придерживаться строгих предписаний.

Главной традицией дня является запрет на употребление в пищу продуктов круглой формы – хлеба, арбуза, капусты и даже помидоров – поскольку они ассоциируются с формой головы.

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи соблюдается строгий пост.

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы – нож, пилу и даже иглу, т. к. это напоминает о способе казни Иоанна Предтечи. Продукты в этот день допустимо не резать, а только ломать.

Также в этот день нельзя подавать еду на блюде, как это было сделано с головой Иоанна Крестителя.

Кто танцует и поет в этот день - на свою душу смертный грех берет. Эта примета связана с тем, что из-за танца Саломеи, падчерицы Ирода, погиб Иоанн Креститель. Поэтому, в этот день не допустимо ни петь, ни танцевать. Считается, что тот, кто в этот день танцует, тот берет на себя тот грех, который когда-то взяла на себя Саломея.

В этот праздник следует вспоминать учение Иоанна Предтечи, стараться никого не обижать, не клеветать, не брать чужого, довольствоваться тем, что имеем, и честно выполнять свое дело.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, 11 сентября, Церковный праздник, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Святой Иоанн Предтеча.
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