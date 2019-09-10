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Самый молодой из освобожденных моряков сделал предложение

Самый молодой из освобожденных моряков сделал предложение
00:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Освобожденный из российского плена матрос бронекатера "Бердянск" Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке.

Парень на своей странице в Facebook опубликовал фото руки девушки с кольцом на помолвку на безымянном пальце, сопроводив его кратким комментарием: "Объяснился".

Пользователи соцсети в комментариях под заметке приветствуют помолвленных и желают им счастья.

25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины (катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”), направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них, в частности и Андрей Эйдер, были ранены.

Андрей Эйдер самый младший из захваченных украинских моряков - в декабре ему исполнилось 19 лет. В 2018 году он окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта.

Подконтрольный России “суд” в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в “незаконном пересечении границы”. Впоследствии их всех вывезли в Москву.

В Украину вернулись украинские моряки

7 сентября 2019 года 24 украинские военные моряки и 11 незаконно осужденных в РФ украинских политзаключенных вернулись на Родину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "35 на 35". Сейчас все освобожденные моряки находятся в Главном военном клиническом госпитале в Киеве.

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Предложение, Андрей Эйдер, Освобожденные моряки, Самый молодой освобожденный моряк, Андрей Эйдер сделал предложение.
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