Епифаний встретился с освобожденными из плена моряками

Новости Украины:Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний убежден, что за время незаконного заключения каждый из них по-новому ощутил ценность жизни и свободы.

Украинские моряки и политзаключенные прошли сложные испытания в плену с необычайной силой духа и крепостью в своих убеждениях. Об этом написал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Facebook после встречи с освобожденными украинскими моряками и политзаключенными.

"С необычайной силой духа и крепостью в своих убеждениях – именно так прошли освобожденные украинские моряки и политзаключенные сложные испытания во вражеском плену. Вся страна восхищается их подвигом и радуется возвращению Героев домой. Для меня честью было встретиться с верными сыновьями украинского народа, поблагодарить за мужество и несокрушимость, которую они обнаружили вдали от родной земли и близких людей", - написал он.

"Своей несокрушимостью они стали проповедниками главной заповеди Иисуса Христа – заповеди любви: к ближнему, к семье, к своей Родине... И даже в российских тюрьмах и колониях незаконно заключенные оставались людьми свободы, которые не отказались от своих убеждений и принципов. Ограничив физическую свободу, враг не сумел сломить великую силу духа, ибо она питалась истинной любовью и воспоминаниями о родном доме ласковом взгляде матери, улыбке сына или дочки, об украинском Крыме и Донбассе, которые страдают от необъявленной войны", - подчеркнул он.

По его словам, эта сила духа действительно вдохновляет всех украинцев, которые наблюдали, как освобожденные моряки и политзаключенные с улыбкой сходили с самолета в "Борисполе", хотя в их глазах и скрыто много боли пережитого.

"Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру, а в анексованном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины, которых мы также должны вернуть домой как можно скорее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел эту нелегкую дорогу домой", - отметил предстоятель ПЦУ.