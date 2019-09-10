Гендиректор Nissan уходит в отставку из-за скандала с премиями

Новости Украины:Скандал с премиями разгорелся тогда, когда в Nissan решили сократить 12 500 рабочих мест по всему миру.

Генеральный директор Nissan Хирото Сайкава 16 сентября уйдет в отставку после скандала с завышенными премиями к зарплате. Об отставке заявили после заседания совета директоров Nissan, пишет BBC.

Сайкава признался, что получил сверхприбыль в рамках бонусной системы компании. Он возразил, что это не является незаконным, однако заявил, что готов вернуть деньги компании.

В 2013 году он получил дополнительные выплаты от компании на 445 тысяч долларов. В Nissan надеются найти замену гендиректору до конца октября.