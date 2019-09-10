Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом

Погода в Украине во вторник, 10 сентября, будет сухой и малооблачной. Все это будет обусловлено полосой высокого атмосферного давления с Атлантики.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Во вторник в Украине без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза.
В Киеве будет сухо и ясно, днем в столице ожидается около 27 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, по Украине:
- Ужгород – +23...+25, переменная облачность
- Львов – +22...+24, переменная облачность
- Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность
- Тернополь – +23...+25, переменная облачность
- Черновцы – +24...+26, переменная облачность
- Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность
- Луцк – +23...+25, переменная облачность
- Ровно – +23...+25, переменная облачность
- Житомир – +25...+27, переменная облачность
- Винница – +25...+27, переменная облачность
- Одесса – +24...+26, переменная облачность
- Николаев – +26...+28, переменная облачность
- Херсон – +26...+28, переменная облачность
- Симферополь – +25...+27, переменная облачность
- Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность
- Черкассы – +25...+27, переменная облачность
- Чернигов – +25...+27, переменная облачность
- Сумы – +25...+27, переменная облачность
- Полтава – +24...+26, переменная облачность
- Днепр – +26...+28, переменная облачность
- Запорожье – +25...+27, переменная облачность
- Донецк – +25...+27, переменная облачность
- Луганск – +24...+26, переменная облачность
- Харьков – +26...+28, переменная облачность
- Киев – +26..+28, переменная облачность
Прогноз погоды 10 сентября
Самая высокая температура 10 сентября в Киеве днем была 31,2° в 1909 году, самая низкая ночью 4,1° в 1968 году.
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справится с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.