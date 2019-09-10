Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом

Новости Украины:Прогноз погоды по всей Украине на вторник, 10 сентября.

Погода в Украине во вторник, 10 сентября, будет сухой и малооблачной. Все это будет обусловлено полосой высокого атмосферного давления с Атлантики.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во вторник в Украине без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза.

В Киеве будет сухо и ясно, днем в столице ожидается около 27 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, по Украине:

Ужгород – +23...+25, переменная облачность

Львов – +22...+24, переменная облачность

Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность

Тернополь – +23...+25, переменная облачность

Черновцы – +24...+26, переменная облачность

Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность

Луцк – +23...+25, переменная облачность

Ровно – +23...+25, переменная облачность

Житомир – +25...+27, переменная облачность

Винница – +25...+27, переменная облачность

Одесса – +24...+26, переменная облачность

Николаев – +26...+28, переменная облачность

Херсон – +26...+28, переменная облачность

Симферополь – +25...+27, переменная облачность

Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность

Черкассы – +25...+27, переменная облачность

Чернигов – +25...+27, переменная облачность

Сумы – +25...+27, переменная облачность

Полтава – +24...+26, переменная облачность

Днепр – +26...+28, переменная облачность

Запорожье – +25...+27, переменная облачность

Донецк – +25...+27, переменная облачность

Луганск – +24...+26, переменная облачность

Харьков – +26...+28, переменная облачность

Киев – +26..+28, переменная облачность

Прогноз погоды 10 сентября

Самая высокая температура 10 сентября в Киеве днем была 31,2° в 1909 году, самая низкая ночью 4,1° в 1968 году.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справится с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.