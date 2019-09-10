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Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом

Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
09:24 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Прогноз погоды по всей Украине на вторник, 10 сентября.

Погода в Украине во вторник, 10 сентября, будет сухой и малооблачной. Все это будет обусловлено полосой высокого атмосферного давления с Атлантики.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во вторник в Украине без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза.

В Киеве будет сухо и ясно, днем в столице ожидается около 27 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +23...+25, переменная облачность
  • Львов – +22...+24, переменная облачность
  • Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность 
  • Тернополь – +23...+25, переменная облачность
  • Черновцы – +24...+26, переменная облачность
  • Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность
  • Луцк – +23...+25, переменная облачность 
  • Ровно – +23...+25, переменная облачность
  • Житомир – +25...+27, переменная облачность
  • Винница – +25...+27, переменная облачность
  • Одесса – +24...+26, переменная облачность
  • Николаев – +26...+28, переменная облачность
  • Херсон – +26...+28, переменная облачность
  • Симферополь – +25...+27, переменная облачность
  • Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность
  • Черкассы – +25...+27, переменная облачность
  • Чернигов – +25...+27, переменная облачность
  • Сумы – +25...+27, переменная облачность
  • Полтава – +24...+26, переменная облачность 
  • Днепр – +26...+28, переменная облачность
  • Запорожье – +25...+27, переменная облачность 
  • Донецк – +25...+27, переменная облачность
  • Луганск – +24...+26, переменная облачность 
  • Харьков – +26...+28, переменная облачность 
  • Киев – +26..+28, переменная облачность

Прогноз погоды 10 сентября

Самая высокая температура 10 сентября в Киеве днем была 31,2° в 1909 году, самая низкая ночью 4,1° в 1968 году.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справится с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.

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Погода, Жара, Лето, Осень, Сентябрь, Прогноз погоды.
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