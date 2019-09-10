Сенцов и Кольченко дают первую пресс-конференцию (Видео)

Новости Украины:Олег Сенцов и Александр Кольченко дают пресс-конференцию в Киеве.

Во вторник 10 сентября, освобожденные политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую пресс-конференцию.

Крымчане Сенцов и Кольченко вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией по формуле 35 на 35. Пока они не давали интервью, ограничившись отдельными комментариями журналистов. Так, в аэропорту "Борисполь" Сенцов сказал, что борьба не заканчивается и поблагодарил всех причастных к его освобождению.

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Напомним, в России Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Александр Кольченко - к 10 годам колонии строгого режима.