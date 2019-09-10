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В Антарктиде пройдет Марш за животных

В Антарктиде пройдет Марш за животных
15:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Он пройдет на станции Вернадского.

В Антарктиде впервые в истории пройдет марш за права животных. Мероприятие состоится 15 сентября на станции "Академик Вернадский" в рамках "Всеукраинского марша за животных — 2019", который организовывает движение UAnimals.

"Вопрос защиты животных актуален из-за наличия большого количества пережитков прошлого, где животных используют как ресурс. […] Считаю, что в ХХІ веке человек в здравом уме не имеет морального права допускать жестокое обращение и издевательства над животными. Не говоря уже о том, чтобы платить деньги за спектакль, в котором выступает измученное животное", — сказал участник 24-й украинской антарктической экспедиции Александр Квятковский.

Марш пройдет в 24 городах и Антарктиде 15 сентября в 12:00.

В Киеве событие стартует в парке Шевченко.

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Основные цели марша — добиться запрета цирков с животными и дельфинариев, притравочных станций, пушных ферм и контактных зоопарков до внедрения действенной системы наказания за жестокое отношение к животным.

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Киев, Животные, Антарктида, Марш животных.
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