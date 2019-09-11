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ГБР расследует жестокое обращение сотрудников СБУ с задержанным

ГБР расследует жестокое обращение сотрудников СБУ с задержанным
03:05 Сегодня Телеграф Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:СБУ хотели скрыть преступление и угрожая заставляли задержанного подписать нужные процессуальные документы в больнице.

В ГБР начали досудебное расследование по факту возможных противоправных действий сотрудников Службы безопасности Украины - жестокого обращения с задержанным. Об этом сообщает сайт ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований и начали досудебное расследование по сообщению главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер относительно возможных противоправных действий сотрудников Службы безопасности – жестокого обращения с задержанным", - говорится в сообщении.

По информации главы мониторинговой миссии ООН, в апреле 2016 года сотрудники СБУ задержали гражданина. Во время задержания ему на голову надели мешок, отвезли в лесополосу и избили – в результате он получил телесные повреждения и оказался в больнице.

В мониторинговой миссии добавляют, что сотрудники СБУ хотели скрыть свое преступление, поэтому угрозами заставляли задержанного подписать нужные процессуальные документы в больнице.

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ГБР начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (Превышение власти или служебных полномоий сотрудником правоохранительного органа).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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СБУ, Расследование, ГБР, Жестокое обращение, Жестокое обращение сотрудников СБУ.
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