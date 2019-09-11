Когда полнолуние в сентябре 2019

Новости Украины:Совсем скоро наступит Полнолуние - отличное время для реализации идей и планов.

Сентябрьское Полнолуние — подходящий момент, чтобы определиться с планами и заложить фундамент будущих побед. Астрологи рассказывают, чего ожидать и что предпринять, чтобы изменить свою жизнь.

Если вы давно не могли что-то начать, то в сентябре Вселенная даст рычаги, чтобы перевернуть мир. Хотя бы свой. В середине месяца - в субботу - случится Полнолуние. Оно сильно повлияет на эмоциональный фон, поэтому следите за настроением и своевременно повышайте его. С наступлением Полнолуния придет и новая жизнь, поэтому стоит заранее приготовиться к таким метаморфозам.

Особенности Полнолуния в сентябре

По прогнозам астрологов, Луна достигнет фазы Полнолуния 14 сентября в 07:35 по московскому времени. Пройдет оно под эгидой стихии Воды, представленной созвездием Рыб. Рыбы - негативный изменчивый Знак и высшее проявление намерений Юпитера.

Специалисты dailyhoro.ru отмечают, что Полнолуние в Рыбах управляет царством снов, иллюзий, подсознательным разумом, интуицией и переходом от старого к новому. Новая Луна в этом тонком и сострадательном Знаке освящает глубокие чувства, которые мы прячем внутри себя, такие как уныние, боль, потери, печали и разбитость сердца. Эти чувства, которые в обычное время мы хотим затолкать подальше, сейчас будет проще пережить и отпустить. Поэтому это Полнолуние напоминает нам, что чем скорее мы разберемся в чувствах, тем скорее исцелимся.

Астрологические рекомендации на 14 сентября 2019 года

Астрологи предостерегают: то, что будет происходить в этот день на мировой арене, в отношениях, в личной жизни, в финансовых делах, имеет долгоиграющие последствия. В Полнолуние будут заложены программы жизни, и всем нам стоит серьезнее отнестись к своим планам и мечтам, чтобы заложить основы того, что мы хотели достичь в ближайшем будущем.

Энергия воды поможет решить творческие, душевные и любовные вопросы. Особенно удачной будет первая половина суток, потому что Полнолуние произойдет утром и откроет дверь в новое состояние. Именно с утра нужно предпринять какие-то шаги: они дадут импульс и толчок будущим переменам. Метаморфозы коснутся всех представителей Зодиака, однако Скорпионам, Козерогам, Девам, Ракам, Рыбам и Овнам судьба приготовила особенные сюрпризы.

Отдельно укажем прогноз для Козерогов, Рыб, Раков и Дев: Луна сулит им счастливые возможности, хотя они могут соблазниться на быстрый результат и потерять связь с реальностью. Скорпионам и Овнам стоит помнить, что для них начинается время внутреннего преображения, перемен внутри и снаружи. Астрологи советуют представителям этих Знаков сменить пассивное состояние на более творческое, даже революционное.

Полнолуние изменит звездную погоду: подует ветер перемен, который принесет серьезные изменения в экономике. Весь мир будет немного штормить, отчего придут напряжения и тревожные сигналы. В это время развеются иллюзии, мы начнем мыслить более трезво и свежо. Если вы заметите, что ваши ожидания не дают полной отдачи, значит, нужно менять курс.

Людям у власти и бизнеса придется держаться крепче всех. Если человек не сможет доказать свою состоятельность на месте, его просто унесет течением. Под влияние полнолунного шторма попадет и денежная сфера. В связи с этим рекомендуется тщательно продумывать шаги вплоть до конца сентября. Нужно быть во всеоружии, не рисковать зря, не держать деньги, а вложить их в что-то несгораемое — драгоценности, золото, землю, имущество.

Наступающее Полнолуние — точка прогресса, но чтобы его ощутить, всем нам следует приостановиться и проверить свои перспективы. Каковы сильные и слабые стороны вас и ваших намерений? Оцените риски: 14 сентября будет достаточно окон и зеркал, чтобы увидеть уязвимые места своих планов и скорректировать курс, избежав ложных шагов и проблем. Пересматривая свои планы, не забудьте прислушаться к интуиции — она подскажет верное направление.