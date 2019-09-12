Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)

Новости Украины:Людмила Денисова сообщила о передаче украинской стороне 54 граждан, находившихся в тюрьмах ОРЛО.

54 гражданина Украины, содержавшиеся в пенитенциарных учреждениях на территории неподконтрольных правительству отдельных районов Луганской области (ОРЛО) были переданы украинской стороны в четверг, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Во время передачи от представителей "ЛНР" получено 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г.Киева", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Сразу же после прохождения всех необязательных процедур одного человека будет сегодня же отпущено, в связи с окончанием срока отбывания наказания", - добавила омбудсмен.

Кроме этого она добавила, что 10 человек смогут вернуться в суды для подачи апелляций по их уголовным делам.

"В период с 2018 года до конца года в Луганской области округе было 373 осужденных граждан Украины, а из Донецкой - 13, из них 105 - освобождено", - написала Денисова.

Напомним, 7 сентября украинские моряки и еще 11 политзаключенных вернулись в Украину в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".