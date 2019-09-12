Перейдет ли черная кошка дорогу солнцу: погода в пятницу, 13 сентября

Новости Украины:Синоптики советуют готовится к резкому похолоданию.

В Украину на выходных придет резкое похолодание. 13 сентября погода еще не так сильно изменится, солнце и теплая воздушная масса порадуют украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

По всей Украине не намечаются осадки. Температура ночью 7-12°, возле моря 13-18°, днем 23-28°, на юге страны в районе 30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°. Ветер переменных направлений, примерно 3-8 м/с.

Карта ветров 13 сентября

Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, по Украине:

Ужгород – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Львов – +22...+24, небольшая облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +23...+25, небольшая облачность, без осадков

Тернополь – +24...+26, небольшая облачность, без осадков

Черновцы – +24...+26, небольшая облачность, без осадков

Хмельницкий – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Луцк – +22...+24, небольшая облачность, без осадков

Ровно – +22...+24, небольшая облачность, без осадков

Житомир – +24...+26, небольшая облачность, без осадков

Винница – +26...+28, солнечно, без осадков

Одесса – +26...+28, солнечно, без осадков

Николаев – +27...+29, солнечно, без осадков

Херсон – +26...+28, солнечно, без осадков

Симферополь – +26...+28, солнечно, без осадков

Кропивницкий – +26...+28, солнечно, без осадков

Черкассы – +26...+28, солнечно, без осадков

Чернигов – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Сумы – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

Полтава – +25...+27, солнечно, без осадков

Днепр – +26...+28, солнечно, без осадков

Запорожье – +26...+28, солнечно, без осадков

Донецк – +24...+26, солнечно, без осадков

Луганск – +25...+27, солнечно, без осадков

Харьков – +25...+27, солнечно, без осадков

Киев – +25..+27, небольшая облачность, без осадков

Прогноз погоды 13 сентября

В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Синоптик Наталья Диденко сообщила о приходе холодного атмосферного фронта, но при этом порадовала "теплым" прогнозом на завтра.

"13 сентября никаких предрассудков и страхов - везде будет сухо и тепло, в пределах Украины + 24 + 30 градусов", - написала синоптик.