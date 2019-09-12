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Перейдет ли черная кошка дорогу солнцу: погода в пятницу, 13 сентября

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Перейдет ли черная кошка дорогу солнцу: погода в пятницу, 13 сентября
16:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Синоптики советуют готовится к резкому похолоданию.

В Украину на выходных придет резкое похолодание. 13 сентября погода еще не так сильно изменится, солнце и теплая воздушная масса порадуют украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

По всей Украине не намечаются осадки. Температура ночью 7-12°, возле моря 13-18°, днем 23-28°, на юге страны в районе 30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°.  Ветер переменных направлений, примерно 3-8 м/с.

Карта ветров 13 сентября

Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

  • Львов – +22...+24, небольшая облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +23...+25, небольшая облачность, без осадков

  • Тернополь – +24...+26, небольшая облачность, без осадков

  • Черновцы – +24...+26, небольшая облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

  • Луцк – +22...+24, небольшая облачность, без осадков

  • Ровно – +22...+24, небольшая облачность, без осадков

  • Житомир – +24...+26, небольшая облачность, без осадков

  • Винница – +26...+28, солнечно, без осадков

  • Одесса – +26...+28, солнечно, без осадков

  • Николаев – +27...+29, солнечно, без осадков

  • Херсон – +26...+28, солнечно, без осадков

  • Симферополь – +26...+28, солнечно, без осадков

  • Кропивницкий – +26...+28, солнечно, без осадков

  • Черкассы – +26...+28, солнечно, без осадков

  • Чернигов – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

  • Сумы – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

  • Полтава – +25...+27, солнечно, без осадков

  • Днепр – +26...+28, солнечно, без осадков

  • Запорожье – +26...+28, солнечно, без осадков

  • Донецк – +24...+26, солнечно, без осадков

  • Луганск – +25...+27, солнечно, без осадков

  • Харьков – +25...+27, солнечно, без осадков

  • Киев – +25..+27, небольшая облачность, без осадков

Прогноз погоды 13 сентября

В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Синоптик Наталья Диденко сообщила о приходе холодного атмосферного фронта, но при этом порадовала "теплым" прогнозом на завтра.

"13 сентября никаких предрассудков и страхов - везде будет сухо и тепло, в пределах Украины + 24 + 30 градусов", - написала синоптик.

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Погода, Укргидрометцентр, Похолодание, Тепло, Прогноз погоды, Пятница 13, 13 сентября.
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