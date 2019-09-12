Перейдет ли черная кошка дорогу солнцу: погода в пятницу, 13 сентября

В Украину на выходных придет резкое похолодание. 13 сентября погода еще не так сильно изменится, солнце и теплая воздушная масса порадуют украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
По всей Украине не намечаются осадки. Температура ночью 7-12°, возле моря 13-18°, днем 23-28°, на юге страны в районе 30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°. Ветер переменных направлений, примерно 3-8 м/с.
Карта ветров 13 сентября
Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, по Украине:
Ужгород – +25...+27, небольшая облачность, без осадков
Львов – +22...+24, небольшая облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +23...+25, небольшая облачность, без осадков
Тернополь – +24...+26, небольшая облачность, без осадков
Черновцы – +24...+26, небольшая облачность, без осадков
Хмельницкий – +25...+27, небольшая облачность, без осадков
Луцк – +22...+24, небольшая облачность, без осадков
Ровно – +22...+24, небольшая облачность, без осадков
Житомир – +24...+26, небольшая облачность, без осадков
Винница – +26...+28, солнечно, без осадков
Одесса – +26...+28, солнечно, без осадков
Николаев – +27...+29, солнечно, без осадков
Херсон – +26...+28, солнечно, без осадков
Симферополь – +26...+28, солнечно, без осадков
Кропивницкий – +26...+28, солнечно, без осадков
Черкассы – +26...+28, солнечно, без осадков
Чернигов – +25...+27, небольшая облачность, без осадков
Сумы – +25...+27, небольшая облачность, без осадков
Полтава – +25...+27, солнечно, без осадков
Днепр – +26...+28, солнечно, без осадков
Запорожье – +26...+28, солнечно, без осадков
Донецк – +24...+26, солнечно, без осадков
Луганск – +25...+27, солнечно, без осадков
Харьков – +25...+27, солнечно, без осадков
Киев – +25..+27, небольшая облачность, без осадков
Прогноз погоды 13 сентября
В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Синоптик Наталья Диденко сообщила о приходе холодного атмосферного фронта, но при этом порадовала "теплым" прогнозом на завтра.
"13 сентября никаких предрассудков и страхов - везде будет сухо и тепло, в пределах Украины + 24 + 30 градусов", - написала синоптик.