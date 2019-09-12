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На украинских заключенных моряков давили психологически

На украинских заключенных моряков давили психологически
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Командир Гриценко рассказал о психологическом давлении на моряков.

С первых часов после задержания в России на украинских моряков оказывали психологическое давление с целью добиться признания вины.

Об этом заявил на пресс-конференции в Укринформе командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования капитан второго ранга Денис Гриценко.

"С первых часов после задержания это было психологическое напряжение - давили всеми имеющимися методами. То есть ребят по одному выводили и говорили: "Вас уже там посадили", "Вас послали на убой". Давили психологически. Там были психологи и адвокаты, которые говорили, что надо падать на колени перед судьями, целовать мантию, говорить, что виновен, и тогда с вами будет что-то хорошее", - сказал Гриценко.

Освобожденные моряки заявили о намерении продолжать службу

Он добавил, что после того, как в дело зашла коллегия адвокатов и была выработана стратегия защиты руководством государства, ситуация стабилизировалась, и "все ребята почувствовали, что у них есть щит".

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Политзаключенные, Украинские моряки, освобожденные пленные, Денис Гриценко.
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