Миссия МВФ в Украине: подробности

Новости Украины:Миссия МВФ будет работать в Киеве до 26 сентября.

Вопрос построения эффективной антикоррупционной инфраструктуры является критическим элементом переговоров о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне.

«Антикоррупционная инфраструктура - критически важный элемент. Дискуссии об этом продолжаются последние несколько лет», - сказал Райс.

Он напомнил, что миссия МВФ начала работу в Киеве для проведения консультаций по статье IV устава МВФ и для ознакомления с политикой нового украинского правительства.

По словам Райса, завершение работы миссии ожидается в течение двух недель, или примерно к 26 сентября.

Очередная оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство начинает переговоры с Фондом о новой программе, рассчитывая на ее старт к концу года.

В Национальном банке оценивают потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозируют получение первых 2 миллиардов до конца года.

Министр финансов Оксана Маркарова, в свою очередь, заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

По оценкам опрошенных экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом от 6 до 20 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.