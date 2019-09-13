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Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова

Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
05:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Высший антикоррупционный суд заочно арестовал скандального судью Виктора Татькова.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал скандального председателя хозяйственного суда времен Януковича Виктора Татькова. Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину, сообщает Слидство.инфо.

Виктор Татьков с 1994 до 2010 года занимал руководящие должности в хозяйственных судах Донецкой области, а в 2010-2014 годах возглавлял Высший хозяйственный суд Украины.

Следствие подозревает экс-главу суда в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.

Журналисты «Схем» нашли около сотни объектов недвижимости в Украине и около десятка в Испании, оформленных на родственников и неимущих друзей Татькова.

С декабря 2016 года Виктор Татьков в розыске. По данным правоохранителей, сейчас он находится на территории Австрии и уклоняется от следствия.

По словам прокурора Олега Багнюка, украинские правоохранители обратились к австрийским коллегам относительно выдачи Татькова. Прокурор утверждает, что экс-председатель суда отказался от упрощенной процедуры выдачи, когда его могли экстрадировать без каких-либо предупредительных мер. Поэтому единственной возможностью для экстрадиции является заочный арест. Как утверждает адвокат Павел Попков,

Татьков лечится за границей, о чем якобы свидетельствуют многочисленные справки немецких и австрийских клиник. Он возражал против заочного ареста экс-главы суда. Защита Татькова имеет пять дней на обжалование решения антикоррупционного суда. Генпрокуратура обращалась в министерство юстиции Австрии с запросом об экстрадиции Татькова еще 19 апреля 2019 года. В конце августа адвокат Попков сообщал, что это сделали якобы вопреки законодательству, ведь на время направления запроса постановления о содержании под стражей Татькова не существовало.

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Судья, Суд, Виктор Татьков, Антикоррупционный суд.
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