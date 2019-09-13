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Пятница, 13.09.2019
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"Пятница 13-е" будет последним теплым днем: погода на выходные

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"Пятница 13-е" будет последним теплым днем: погода на выходные
08:04 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Новости Украины:Теплая погода в пятницу сменится на слегка прохладную и дождливую на выходных, что станет окончательным завершением бабьего лета.

Практически по всей территории Украины в пятницу, 13 сентября сохраняется по-летнему теплая осенняя погода. Осадков не ожидается, а температура достигнет местами +28 С°.

Об этом корреспонденту сообщили в Укргидрометцентре.

На Западной Украине ­– малооблачно. По ночам в регионе достаточно прохладно +8…10 С°, дневная температура воздуха весьма комфортная +25…+27.

Дождей не обещают на Севере. Ночная температура воздуха здесь уже +9…11, днем теплее до +25…+27 С°.

Солнечно на Востоке. По ночам здесь также прохладно +9…+11 С°, дневная температура воздуха +25…+27 С°.

Ясная погода ожидается и в Центральных областях. Ночью здесь ожидается +10…+12, а днем до +26…+28.

Дожди обойдут и Юг. Ночью в регионе +14…+16, днем на термометрах будет до +26…+28 С°.

В Крыму также малооблачно. Ночью на полуострове температура воздуха будет +15…+17, днем поднимется до +26…+28 С°.

В Киеве без осадков. Ночью в столице достаточно прохладно +8…+10 С°, а днем +25…+27.

Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

  • Львов – +22...+24, небольшая облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +23...+25, небольшая облачность, без осадков

  • Тернополь – +24...+26, небольшая облачность, без осадков

  • Черновцы – +24...+26, небольшая облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +25...+27, небольшая облачность, без осадков

  • Луцк – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +24...+26, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +26...+28, ясно

  • Одесса – +26...+28, ясно

  • Николаев – +27...+29, ясно

  • Херсон – +26...+28, ясно

  • Симферополь – +26...+28, ясно

  • Кропивницкий – +26...+28, ясно

  • Черкассы – +26...+28, ясно

  • Чернигов – +25...+27, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +25...+27, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +25...+27, ясно

  • Днепр – +26...+28, ясно

  • Запорожье – +26...+28, ясно

  • Донецк – +24...+26, ясно

  • Луганск – +25...+27, ясно

  • Харьков – +25...+27, ясно

  • Киев – +25..+27, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 13 сентября

Прогноз погоды на 14 сентября

Прогноз погоды на 15 сентября

По прогнозу синоптиков, осадков будет мало, 14 и 15 сентября дожди возможны в западных, северных и центральных областях. А в понедельник, 16 сентября, температурный фон немного повысится, и тепло продержится до конца следующей недели, когда также ожидается снижение температуры к осенним отметкам - до 17-10 градусов. Что касается дождей, то местами они возможны 17, 18 и 20 сентября.

Кроме этого, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что атмосферный фронт с северо-запада в конце недели приведет к снижению температурного фона в Украине. В субботу, 14 сентября, дневная температура снизится до 18-23 градусов тепла, в воскресенье - до 13-19 градусов.

Синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+19 градусов, в горных районах - +8...+13. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры составит +30...+39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) - +24...+29. Абсолютный минимум будет уже с отрицательными значениями: -1...-8 градусов. В южной части местами 0...+4.

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Погода, Непогода, Укргидрометцентр, Осень, Прогноз погоды.
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