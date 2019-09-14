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Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день
Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день

Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день

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Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день
07:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Верующие по традиции почитают память Симеона Столпника, который открыл новый вид отшельничества.

14 сентября Православная церковь почитает память святого Симеона, который, по преданию, прожил больше 100 лет (умер в 459 г.), прославился тем, что стал основоположником столпничества – новой формы аскезы. Симеон был праведником, от Бога получил дар исцелять душевные и телесные недуги, предвидеть будущее.

Святой уединился в Сирийскую пустыню, построил столп, высотой в несколько метров и поселился на нём. Он не мог прилечь и отдохнуть, соблюдал строгое воздержание в пище, в любую погоду, он днем и ночью, стоя, как свеча, без остановки молился, размышляя о Боге.

Необычный подвиг святого привлек множество людей. Одни, глядя на него, убеждались в истинной христианской вере и принимали крещение, другие получали исцеление, третьи обращались за советом.

Подвиги Симеона вдохновили многих подвижников благочестия и веры. Первым его последователем стал Даниил, повторивший по благословению святого его подвижничество во Фракии.

В народе этот праздник прозвали Семиным днем. Его традиционно считали началом бабьего лета и пытались подмечать различные перемены в природе, чтобы узнать, какой будет осень. Например, ясная погода – теплая осень, на лугах много паутины – ждали долгих теплых осенних дней.

В этот день обычно переезжали в новые дома и праздновали новоселье. Считалось, что это принесет жильцам нового дома счастье.

Необходимо было обязательно убрать все яровые до дня Семена Летопроводца, поскольку в противном случае посевы могли погибнуть из-за большого количества осадков и сильных ветров. Говорили, что на Семена зерна из колосьев выпадают. Хлеб после Семена уже не сеяли. Пахать можно было только до полудня. Известно также, что на Семена старались пускать скот в поля. Много работы было у хозяек, которым требовалось поскорее законсервировать огурцы. Рекомендовалось также закончить все дела и провести все сделки именно до 14 сентября, поскольку после этого срока все предприятия будут неудачными, согласно приметам.

В Семенов день было принято мух хоронить. В землю зарывали тараканов, блох и других домашних насекомых, чтобы они в доме не водились. В народе верили, что если убить муху до Семен-дня, то народится ещё семь мух, а если убить после, то умрет семь мух.

Народные приметы:

На Семена колосовые не убрали - считай пропали.

Если дикие гуси улетали в Семен-день - жди ранней зимы.

Бабье лето сухое - осень мокрая.

Мухи кусаются больно – к непогоде.

Знаменательные события в истории: 14 сентября 2019 года

Скворцы на юг не летят – осень будет затяжной.

Много паутины – осень будет сухой и длинной

Ясно на Семёна – осень погожей будет.

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