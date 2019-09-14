Именины (День Ангела) Семена: значение имени и поздравления

Новости Украины:Противостоять чарам Семена невозможно - обладатели этого имени просто искрят обаянием.

Из древнееврейского языка – услышанный, (имеется в виду "услышанный Богом в молитве").

Семен довольно эмоциональный молодой человек. У него всегда много жизненной энергии. Однако он также бывает импульсивным и вспыльчивым. Если он обиделся на кого-либо, то это надолго. В данной ситуации не спасет даже раскаяние обидевшего человека. Он должен все «переварить» где-то глубоко в себе и тогда возможно и простит. Но помнить будет всегда. Семен также очень упрям, с ним сложно спорить, он всегда уверен в том, что прав. Он очень самолюбив. Поэтому нельзя задевать его самолюбие ни в коем случае. Иначе обида надолго обеспечена.

Выбирая сферу деятельности, Семену следует обратить внимание на такие профессии, где требуется убалтывать людей: из него получится отличный менеджер. Ну а если ему по плечу планка повыше, то успех на ниве политики, идеологии гарантирован. Из Семена получился бы и религиозный деятель, но ироническое отношение к любому культу у него в крови. Если Семен во что и верит, так только в свою счастливую звезду. И... он совершенно прав. Карьера у Семена обычно складывается удачно, ему везет, и что такое безработица, он, как правило, не знает.

Пластичность ума - вот дар, которым Семен наделен в полной мере. Не может он пожаловаться и на интуицию: обладатели этого имени всегда умеют оказаться в нужное время в нужном месте. Несмотря на легкость, Семен крайне самолюбив и обидчив, хотя редко показывает окружающим, что какое-то высказывание задело его за живое. Хотите заручиться его поддержкой, войти в число друзей - следите за словами, не позволяйте себе двусмысленных шуточек в его адрес или пренебрежительных оценок. И помните: дружба Семена дорогого стоит: он никогда не предаст, первым придет на помощь.

В жены Семен выбирает себе спокойную и сговорчивую девушку, потому что с другой он просто не уживется. Ему всегда нужен человек, который мог бы его успокоить, уравновесить. К жене относится ревниво, не позволяет ей ходить куда-то втайне от него. Даже посещение различных культурных мероприятий не должно обойтись без него, его женщина должна появляться там только под ручку с ним. У Семенов всегда только один крепкий брак. Если отношения с девушкой он готов в любой момент разорвать, то брак он пытает сохранить навсегда.

Поздравления

Стильный, гордый, непреступный,

Это наш родной Семен,

Он начитан и находчив,

Поразительно умен!

Пожелаем мы Семену

Слов на ветер не бросать,

Оставаться позитивным,

Никогда не унывать.

Принимай Семен подарки,

Поздравленья от друзей,

Поцелуй от женщин жаркий,

Рук пожатие от мужей.

Пусть не буде жизнь скупою

На любовь и доброту,

Утро пусть своей росою

Тебе дарит чистоту.

Грозы пусть проходят мимо,

Вьюга не застудит дом,

Будь желанным, будь любимым

И счастливым будь, Семен.

Семён, поздравляю тебя, дорогой, и хочу пожелать быть в жизни несомненным лидером, интересной творческой личностью, всесторонне развитым человеком, сильным мужчиной и настоящим счастливчиком.

Я желаю, чтоб в фортуну

Был всегда душой влюблен

И тогда она ответит

Поцелуем, мой Семен.

Не сдавайся, будь упорным,

Сильный лишь осилит путь.

Взять в дорогу самых близких

Непременно не забудь.

Семён, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда — в любую погоду и в любое время оставаться весёлым Сеней для друзей, любимым Сёмушкой в кругу семьи, ответственным Семёном в коллективе и грозным Сёмкой для недругов своих. Пусть судьба пишет для тебя только счастливый сценарий, пусть в жизни твоей будет большая удача, достаток и любовь.

Парень мощный ты, Семен,

Будь отважен и силен,

Чтобы всех врагов сражать

И успех за хвост держать.

Чтобы деньги постоянно

Сами прыгали в карманы,

И огромная любовь

Каждый день взрывала кровь!

Семен, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда ощущал себя сильным, здоровым и полноценно счастливым человеком. Пусть полной будет чаша любви и изобилия. Пусть все мечты исполняются и дарят радость!

Семен, в твой день такой особый,

Желаю легкости, успеха и добра,

Ты очень милый, очень добрый,

Желаю, чтоб сбылась твоя мечта.

Желаю бед не знать, успеха, счастья,

Без них поверь мне очень сложно жить,

Желаю, чтобы отступили беды и ненастья,

Чтобы волшебным оказался каждый миг.

Как на Семины именины

Испекли мы торт солидный,

В середине есть грибок —

В нем запрятан поздравок —

Каравай, каравай,

Будь счастливым, не хворай,

Сильным будь мужчиной,

Не давай слабину,

Умным, крепким вырастай,

Маму с папой уважай!

Поздравляю, Семён. От души желаю жить с юмором и абсолютным чувством уверенности в себе, каждый день посвящать только тому, что интересно и тем, кто по-настоящему дорог. Желаю блестящих успехов, достойных побед, высоких полётов. Будь здоров, Семён, любим и счастлив.