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В США завершилась подготовка украинских моряков к службе на катерах "Island"

В США завершилась подготовка украинских моряков к службе на катерах "Island"
22:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Украинские моряки прошли в США подготовку к службе на катерах класса Island.

Посол Украины в США Валерий Чалый вместе с дипломатами посольства принял участие в церемонии выпуска украинских моряков, которые прошли обучение и подготовку в США для службы на катерах класса Island - "Славянск" и "Старобельск".

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в США.

Церемония состоялась на базе береговой охраны "Балтимор".

Чалый вместе с командующим Военно-морских сил Украины Игорем Воронченко поблагодарили руководство береговой охраны и всех, кто принимал участие в проекте, за подготовку и ценный опыт, который они передали украинским морякам для улучшения военно-морских возможностей Вооруженных сил Украины.

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С американской стороны выпускников поздравил контр-адмирал Джозеф Войводич.

Посол вручил почетные подарки работникам и служащим береговой охраны США.

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Все по теме:

США, Балтимор, Игорь Воронченко, Валерий Чалый, Island, Джозеф Войводич.
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