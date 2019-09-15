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В Люблине отметили четыре года существования ЛитПолУкрБриг

В Люблине отметили четыре года существования ЛитПолУкрБриг
04:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Польше провели мероприятие в честь четырехлетнего существования ЛитПолУкрБриг.

В Люблине, на юго-востоке Польши, в пятницу отмечено четырехлетие существования международной литовско-польско-украинской бригады - ЛитПолУкрБриг.

Участие в мероприятии приняли украинские дипломаты, командование польской армии, местные жители, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Для нас эта бригада имеет огромное не только практическое, но и символическое значение. Мы чувствуем поддержку Польши, Литвы, поддержку наших военных друзей в борьбе с Россией", - заявил во время торжественных мероприятий посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он добавил, что обмен опытом со странами НАТО помогает Украине реформировать свою армию на пути евроатлантической и европейской интеграции и доводить ее к соответствующим стандартам Альянса.

Заместитель генерального командующего родов Вооруженных сил Польши генерал Ян Сливка подчеркнул, что бригада не только важна для двустороннего сотрудничества, но и обеспечения мира в этой части Европы. Он отметил, что бригада является важным тактическим соединением трех стран, которые совместно реализуют свои задачи, например, учебные.

Напоминаем, соглашение о создании ЛитПолУкрБриг было подписано в сентябре 2014 года, окончательно она была сформирована осенью в 2015 году, а оперативную способность соединение получило в январе 2017 года. Осенью в 2017 году бригада обрела боевое знамя и почетное имя - имени Константина Острожского. Командование бригады расположено в Люблине, высшее командование меняется каждые три года.

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Украина, Польша, Литва, Военные, Люблин.
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