Приметы и обряды на 15 сентября - День Мамонта-Овчарника

Новости Украины:Говорили, что в этот день нельзя выгонять утром скотину, иначе беду можно накликать.

Самого Мамонта ранее считали покровителем овец и коз. В народе 15 сентября считали несчастливым днем. Старались без лишней надобности даже не выгонять скотину со двора. Черемуха роняла листья, а в огородах начинался сезон сбора овощей и фруктов. В лесу поспевала клюква, и обычно женщины и дети, свободные от работы, отправлялись ее собирать.

15 сентября на столах обычно присутствовали блюда, приготовленные из козьего молока - творог, сыр и т.д. В церкви почитали память мученика Маманта, его родителей Руфины и Феодота. Известно, что мать и отец Маманта были людьми знатными, но даже несмотря на это, они не смогли избежать печальной участи - во время гонений и преследований сторонников христианской веры их заключили в темницу, где оба умерли. Перед смертью Руфина родила ребенка, которого перепоручила Богу. Маленького Маманта взяла на воспитание одна богатая вдова по имени Амия, которая также похоронила и его родителей. Амия сделала все, чтобы вырастить Маманта христианином, дала ему хорошее образование. Юноша мог похвастаться талантом красноречия, а потому, решил стать проповедником. Многих людей Мамантцу удалось обратить в веру. Однако когда правитель Демокрит узнал о том, что делает Мамант, он сообщил об этом императору Аврелиану, который арестовал проповедника и стал уговаривать принять язычество. Уговоры не действовали, а потому, Маманта подвергли большому количеству пыток. В конечном итоге, решили утопить Маманта в море, но Бог спас мученика, и он был отнесен волнами на высокую гору в пустыне, расположенную неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и проводил свою жизнь в молитвах.

На нас Маманта называли Овчарником, поскольку он считался покровителем коз и овец. Когда Мамант жил в пустыне, то к нему приходили дикие козы, которые давали ему молоко. Поэтому, 15 сентября нельзя было выгонять скотину в поле, поскольку она, согласно приметам, может заболеть или умереть.

Опасаясь падежа скота, в канавах разводили "живой" огонь, добытый трением деревянных чурочек, и сквозь него прогоняли стадо. Пытаясь уберечь овец от болезней, кормили их первым, испеченным на сочельник блином. А скотину, от мора павшую, закапывали под воротами вверх ногами.

Трудно сказать, чем этот сентябрьский день от других отличался, но хозяева, традиции чтившие, не позволяли себе нарушить старинное правило, гласившее: "На Федота и Руфину не гони во двор скотину. Выгонишь - беду накличешь". Следуя этому строгому уложению, овец и коз оставляли в покое, утепляя кошары и окуривая их, на всякий случай, травой-вереском.

По примете 15 сентября начинались гулянья. Также после окончания работ парням необходимо было идти в рекруты. В этот день их не нагружали никакой работой. Так что, люди ходили в гости, устраивали шуточные драки и пиры.

Народные приметы на 15 сентября

Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы.

Дождь идет - осень будет сухой.

Если человек родился 15 сентября, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит