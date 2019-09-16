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Понедельник, 16.09.2019
Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
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Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить

Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Боевики "ДНР" хотели ликвидировать Цемаха во время его захвата украинскими разведчиками.

Боевики "ДНР" пытались ликвидировать фигуранта дела о катастрофе MH17 Владимира Цемаха во время его похищения украинскими разведчиками.

Об этом сообщает ТСН.

Во время передачи террориста на подконтрольную Украине территорию, когда его везли в карете скорой, оккупантам приказали любой ценой помешать транспортировке и убить "свидетеля для Гааги".

"Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину "скорой помощи" на уничтожение. Именно в это время вывозили взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - пояснил член экипажа Первого добровольного мобильного госпиталя Андрей Нечипорук.

По словам парамедика экипажа ПДМШ Степана Сирака, Цемах был хорошо подготовленным боевиком.

"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, поэтому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе обрисовал", - рассказал Сирак.

Напоминаем, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ отпустили из-под стражи и передали в Россию во время обмена пленными.

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Боевики, ДНР, МН17, Владимир Цемах.
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