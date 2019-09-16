Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить

Боевики "ДНР" пытались ликвидировать фигуранта дела о катастрофе MH17 Владимира Цемаха во время его похищения украинскими разведчиками.
Об этом сообщает ТСН.
Во время передачи террориста на подконтрольную Украине территорию, когда его везли в карете скорой, оккупантам приказали любой ценой помешать транспортировке и убить "свидетеля для Гааги".
"Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину "скорой помощи" на уничтожение. Именно в это время вывозили взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - пояснил член экипажа Первого добровольного мобильного госпиталя Андрей Нечипорук.
По словам парамедика экипажа ПДМШ Степана Сирака, Цемах был хорошо подготовленным боевиком.
"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, поэтому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе обрисовал", - рассказал Сирак.
Напоминаем, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ отпустили из-под стражи и передали в Россию во время обмена пленными.