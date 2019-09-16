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Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)

Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
07:34 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Погода в Украине в понедельник, 16 сентября, будет немного теплее, чем на выходных.

Погода в Украине 16 сентября будет сухой, за исключением Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

Температура воздуха днем составит 20−27°, а ночью опустится до 7−12° тепла.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды 16 сентября

В Киеве и области 16 сентября температура воздуха ночью составит 9−11°, днем — 20−22°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики прогнозируют дожди. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем — 21−23°.

В Одессе 16 сентября Укргидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 11−13°, днем поднимется до 25−27°.

В Днепре в понедельник днем ожидается теплая погода. Ночью температура составит 8−10°, днем — 21−23°.

В Харькове 16 сентября Укргидрометцентр обещает переменную облачность. Ночью термометры покажут 7−9°, днем — 21−23°.

На Закарпатье завтра ожидается потепление. На небе будет безоблачно. Температура воздуха немного понизится и ночью составит 7−9°, днем — 22−24°.

Прогноз погоды на понедельник, 16 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +22...+24, небольшая облачность, солнце

  • Львов – +21...+23, небольшая облачность, дожди

  • Ивано-Франковск – +21...+23, небольшая облачность, дожди

  • Тернополь – +20...+22, небольшая облачность, дожди

  • Черновцы – +22...+24, небольшая облачность, солнце

  • Хмельницкий – +21...+23, небольшая облачность, солнце

  • Луцк – +20...+22, переменная облачность, солнце

  • Ровно – +20...+22, переменная облачность, солнце

  • Житомир – +20...+22, переменная облачность, солнце

  • Винница – +20...+22, переменная облачность, солнце

  • Одесса – +25...+27, переменная облачность, солнце

  • Николаев – +24...+26, переменная облачность, солнце

  • Херсон – +24...+26, переменная облачность, солнце

  • Симферополь – +25...+27, переменная облачность, солнце

  • Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, солнце

  • Черкассы – +20...+22, переменная облачность, солнце

  • Чернигов – +20...+22, переменная облачность, солнце

  • Сумы – +20...+22, переменная облачность, солнце

  • Полтава – +20...+22, переменная облачность, солнце

  • Днепр – +21...+23, переменная облачность, солнце

  • Запорожье – +24...+26, переменная облачность, солнце

  • Донецк – +22...+24, переменная облачность, солнце

  • Луганск – +21...+23, переменная облачность, солнце

  • Харьков – +21...+23, переменная облачность, солнце

  • Киев – +20..+22, переменная облачность, солнце

Народный прогноз погоды: 17 сентября отмечается день памяти иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина". В этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны — день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева — надо ждать ветра.

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Все по теме:

Киев, Погода, Солнце, Осень, Сентябрь, 16 сентября.
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