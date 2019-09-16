КСУ продолжит рассматривать "люстрационный" закон во вторник

Новости Украины:КСУ во вторник продолжит рассмотрение закона "Об очищении власти".

Большая палата Конституционного суда во вторник, 17 сентября, продолжит рассмотрение представления о конституционности ряда статей закона "Об очищении власти".

Соответствующая информация обнародована в Повестке дня суда.

Судьями-докладчиками по этому делу выступают председатель КСУ Наталья Шаптала и Александр Литвинов.

У Шапталы 21 сентября истекает 9-летний срок полномочий судьи и, соответственно, председателя суда.

Как сообщалось, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, которые подпадают под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки. В том же году в КСУ поступили два представления от Верховного суда Украины и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Затем суд объединил три представления в одно производство.