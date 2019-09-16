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Стартовала Всеукраинская неделя по противодействию буллингу

Стартовала Всеукраинская неделя по противодействию буллингу
22:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Украине началась неделя по противодействию буллингу.

С сегодняшнего дня началась Всеукраинская неделя по противодействию буллингу.

Об этом говорится на странице Министерства юстиции Украины в Facebook.

"Друзья, эта неделя у нас посвящена противодействию буллингу. Сегодня мы будем рассказывать, как отличить буллинг от обычного конфликта и какие виды буллинга существуют", - говорится в сообщении.

В то же время на сайте ведомства отмечается, что неделя по противодействию буллингу продлится с 16 до 20 сентября.

Во время мероприятия по всей Украине пройдут правопросветительские мероприятия, направленные на информирование участников образовательного процесса о введении административной ответственности за совершение буллинга (травли) и формирование нетерпимости к этому явлению.

Буллинг: что нужно делать родителям при травле ребенка в школе

В Минюсте напоминают, что 18 декабря 2018 года был принят закон Украины №2657-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию буллингу (травле)", которым закреплено понятие буллинг (травля), и установлена административная ответственность за его совершение.

Основанием для принятия закона стала распространенность случаев буллинга среди школьников.

В то же время сообщается, что 5 февраля 2019 года было вынесено первое судебное решение по факту травли в школе.

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Минюст, Травля, Буллинг, Я имею право.
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