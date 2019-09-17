Супрун рассказала, как из-за раздоров в медуниверситетах избили ее мужа

Новости Украины:Ульяне Супрун и ее мужу предлагали предоставить охрану, но они отказались.

Из-за смены ректоров Одесского медуниверситета и НМУ им. Богомольца некоторые члены правительства получали SMS-угрозы, а мужа Ульяны Супрун - Марка - избили. Об этом Ульяна Супрун рассказала в интервью "Украинской правде".

"Когда мы начали эту историю, поймали очень много негатива и атак - не только коммуникационных, но и физических. На заседании Кабмина после того, как Екатерину Амосову уволили, я, три министра и премьер получили SMS с угрозами за то, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие ЅМЅки. На нас напала группа людей, моего мужа физически избили", - отметила Ульяна Супрун.

Она рассказала, что обращалась в СБУ по этому поводу.

"Когда мы пошли к СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой, и там уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - сообщила Супрун.

Она уточнила, что было два таких случая, и им с мужем предлагали предоставить охрану, но они отказались.

"Дважды с нами такое было. Нам хотели дать охрану, но это ограничивает нас, поэтому мы говорили "нет". Это их (коррупционеров - ред.) цель - запугать", - подчеркнула Супрун.