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Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день
Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день

Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день

Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день
07:33 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:В этот день в Православной церкви совершается празднование в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

Традиции на 16 сентября

В этот день надо было непременно обойти с вилами все сеновалы и стога, в них тыкали вилами, чтобы затаившаяся в сене лихорадка - гнетуха или трясуха - ни скотине, ни людям зимой не причинила вреда. 

Если в это время строили дом, то непременно тыкали вилами в сухой мох, которым конопатили стены. 

Случалось, что будто застонет кто-то в сене, будто ком отшатнется от вил да оком курячьим взглянет. Тогда считали, что лихорадку нашли и от дома отвадили. Неопалимая Купина - хранительница от пожаров и молнии. В этот день традиционно заказывают молебны о сохранении домов от пожара, а людей - от всяческих болезней (ведь названия многих болезней в народе с давних пор соотносились с огнем - антонов огонь, огневица, летуч-огневик и другие). Пожар - самое страшное бедствие. 

Поэтому в народе существовало множество примет, предсказывающих его. Считалось, что держать в исправности пожарные снаряды - искушать Бога (почему пожарная бочка и стоит без обручей). Не правда ли, очень похоже на современное отношение к пожарной охране? Считалось, что к пожару - если тараканы или мыши из дому ползут, по деревне бегает заяц, или летает кукушка, или кричит филин. Погорельцев нельзя было пускать жить в дом, они обычно обосновывались в бане или овине. Черные собака, кошка и петух в доме спасали от пожара и от вора. На Неопалимую Купину начинают выкапывать из гряд поздний лук. 

Приметы на 17 сентября

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная. 

Большие муравьиные кучи – к холодной зиме. 

Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню. 

Знаменательные события в истории: 17 сентября 2019 года

Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая. 

Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару. 

Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.

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Все по теме:

Заговор, Приметы, Обряды, Неопалимая Купина, 17 сентября, луков день, Приметы на 17 сентября, День Луков.
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