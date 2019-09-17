Скачать
Вторник, 17.09.2019
Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка
Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка
Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ
Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ
Клопп назвал лучшую команду современного футбола
Клопп назвал лучшую команду современного футбола
Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день
Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день

Именины (День Ангела) Александр: значение имени и поздравления

Смотрите фото (13)
Именины (День Ангела) Александр: значение имени и поздравления
08:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своем благодаря христианству.

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг". Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение.

В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имен. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах европы имя Александр держится в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имен.

Имя Александр может видоизменять свое звучание – так, в Англии довольно часто можно его услышать через букву "з" - Алекзандер, через "о" на Украине (Олександр). В некоторых странах будет потеряна "к" - Алехандро (Испания), Аллессандро (Италия). "Якают" в Белоруссии – Аляксандр, говорят через "ш" в Португалии - Алешандре, Алешандрию. Александр трансформируется в Шандор в Венгрии, в Ирландии это Аластар, довольно близкое произношение в Шотландии – Аластер. Довольно часто встречается произношение имени с добавлением "е" - Александер (Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Норвегия), с "а" - Александар (Сербия).

У мужского имени Александр есть парное женское имя – Александра. Женское имя не уступает мужскому в широте распространения, и к тому же имеет большее количество производных форм, ставших самостоятельными именами. Наиболее известные – Сандра, Александрия, Александрина, Александрин, Сандрина, Лизандра, Аластрина, Алистрина, Алекса, Олеся, Леся.

В США особой популярностью пользуется имя Саша, которое является одним из уменьшительно-ласкательных обращений в России, употребляемое как к женскому, так и к мужскому именам. Но вот в Штатах имя Саша стало полностью независимым и считается исключительно женским именем, не применяется к мужчинам Александрам даже в кратком обращении.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Поздравляю тебя, Александр. твое имя значит "защитник", вот поэтому я и хочу пожелать тебе всегда твердо и браво защищать своих близких, свои чувства, свои мечты от любой зависти и неудачи. Будь гордым и успешным Александром, добрым и веселым Сашкой! Всех благ тебе, дорогой.

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька. Пусть путь твой приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорогая в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть искренне счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы - кризиса. С Днем рождения!

Сашок, дорогой, в твой день рождения пожелаю-ка тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.

Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Дорогой Александр, поздравляю тебя от всего сердца и пожелать хочу бодрости души и тела, оптимизма жизни и высоких целей, уверенных сил и доброй удачи, верных друзей и искренней любви, больших побед и ярких эмоций.

Именины (День Ангела) Семена: значение имени и поздравления

Александр, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

Дорогой наш Александр! Желаем тебе полностью оправдать значение своего великого имени, и быть - защитником, вождем, руководителем, смелым, сильным и храбрым человеком. Желаем добиться огромного успеха и в работе, и в личной жизни в целом. Пускай тебе, всегда соблаговолит удача, а в делах помогает хорошее настроение.

Уважаемый, красивый, добрый, милый Александр, поздравляю от всего сердца. Пусть тебе, Саша, улыбается фортуна, пусть будет верной удача и крепкая твоя любовь. Желаю великих дел и великих поступков в жизни, истинного счастья, благополучия, доблести и здоровья.

Прекрасный, милый Александр, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю тебе стабильного благополучия и счастья, веселого настроения и удачи, искренних чувств души и сердца, уважения окружающих и понимания, творческих успехов и успешной деятельности.

Именины (День Ангела) Богдана: значение имени и поздравления

Добрый, милый, смелый и отважный Александр, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю гордо по жизни идти и не свернуть с выбранного сердцем пути, желаю счастливым и успешным быть, радоваться жизни и взаимно любить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, 16 сентября, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Именины Александра, Поздравления с днем ангела, День рождения в прозе, Поздравления с именинами, Поздравление с днем Александра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Viber представил новую функцию
03 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
04 Гороскоп на завтра, 17 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Низкое давление: причины и как улучшить состояние гипотоникам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сводка ООС: Еще одна смерть на Донбассе
Сводка ООС: Еще одна смерть на Донбассе
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Дом Гонтаревой под Киевом сожгли: детали
Дом Гонтаревой под Киевом сожгли: детали
Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку
Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь