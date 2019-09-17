Именины (День Ангела) Александр: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Александр широко распространено по всему миру, в большинстве своем благодаря христианству.

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина", а не "супруг". Во многих языках "мужчина" идентичен понятию "человек", поэтому имени Александр также стали приписывать и это значение.

В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятке фаворитов среди мужских имен. Этой же тенденции придерживаются и США. Во многих странах европы имя Александр держится в 20-ке рейтинга самых популярных мужских имен.

Имя Александр может видоизменять свое звучание – так, в Англии довольно часто можно его услышать через букву "з" - Алекзандер, через "о" на Украине (Олександр). В некоторых странах будет потеряна "к" - Алехандро (Испания), Аллессандро (Италия). "Якают" в Белоруссии – Аляксандр, говорят через "ш" в Португалии - Алешандре, Алешандрию. Александр трансформируется в Шандор в Венгрии, в Ирландии это Аластар, довольно близкое произношение в Шотландии – Аластер. Довольно часто встречается произношение имени с добавлением "е" - Александер (Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Норвегия), с "а" - Александар (Сербия).

У мужского имени Александр есть парное женское имя – Александра. Женское имя не уступает мужскому в широте распространения, и к тому же имеет большее количество производных форм, ставших самостоятельными именами. Наиболее известные – Сандра, Александрия, Александрина, Александрин, Сандрина, Лизандра, Аластрина, Алистрина, Алекса, Олеся, Леся.

В США особой популярностью пользуется имя Саша, которое является одним из уменьшительно-ласкательных обращений в России, употребляемое как к женскому, так и к мужскому именам. Но вот в Штатах имя Саша стало полностью независимым и считается исключительно женским именем, не применяется к мужчинам Александрам даже в кратком обращении.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Поздравляю тебя, Александр. твое имя значит "защитник", вот поэтому я и хочу пожелать тебе всегда твердо и браво защищать своих близких, свои чувства, свои мечты от любой зависти и неудачи. Будь гордым и успешным Александром, добрым и веселым Сашкой! Всех благ тебе, дорогой.

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька. Пусть путь твой приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорогая в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть искренне счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы - кризиса. С Днем рождения!

Сашок, дорогой, в твой день рождения пожелаю-ка тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.

Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Дорогой Александр, поздравляю тебя от всего сердца и пожелать хочу бодрости души и тела, оптимизма жизни и высоких целей, уверенных сил и доброй удачи, верных друзей и искренней любви, больших побед и ярких эмоций.

Александр, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

Дорогой наш Александр! Желаем тебе полностью оправдать значение своего великого имени, и быть - защитником, вождем, руководителем, смелым, сильным и храбрым человеком. Желаем добиться огромного успеха и в работе, и в личной жизни в целом. Пускай тебе, всегда соблаговолит удача, а в делах помогает хорошее настроение.

Уважаемый, красивый, добрый, милый Александр, поздравляю от всего сердца. Пусть тебе, Саша, улыбается фортуна, пусть будет верной удача и крепкая твоя любовь. Желаю великих дел и великих поступков в жизни, истинного счастья, благополучия, доблести и здоровья.

Прекрасный, милый Александр, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю тебе стабильного благополучия и счастья, веселого настроения и удачи, искренних чувств души и сердца, уважения окружающих и понимания, творческих успехов и успешной деятельности.

Добрый, милый, смелый и отважный Александр, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю гордо по жизни идти и не свернуть с выбранного сердцем пути, желаю счастливым и успешным быть, радоваться жизни и взаимно любить.