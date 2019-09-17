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День спасателя-2019: Зеленский выразил благодарность героям Украины

День спасателя-2019: Зеленский выразил благодарность героям Украины
12:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником и наградил лауреатов всеукраинской акции "Герой-спасатель года".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником и наградил лауреатов всеукраинской акции "Герой-спасатель года".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, торжества ко Дню спасателя состоялись во дворе Мариинского дворца в Киеве.

В своей речи Зеленский подчеркнул, что спасатели - смелые люди, которые защищают родину на востоке и приходят на помощь каждому гражданину во всех уголках Украины.

"Ваша профессия - опасна и одновременно очень важна. Ежедневно вы принимаете сложные и ответственные, а для кого-то, к сожалению, судьбоносные решения. Огромное вам спасибо и поклон за все, что вы делаете", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех спасателей, поздравил их с праздником и вручил награды. В частности, орденом "За заслуги" III степени награжден полковник службы гражданской защиты Михаил Пшик. Орденами "За мужество" III степени - старшина службы гражданской защиты Александр Киричишин и начальник спасательного отделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Сергей Ковальчук.

Медалями "За безупречную службу" III степени награждены прапорщик службы гражданской защиты Сергей Левченко, старшина службы гражданской защиты Михаил Лутчин, полковник службы гражданской защиты Денис Михайлов и полковник службы гражданской защиты Александр Стародубцев.

Медалями "За спасенную жизнь" награждены старший лейтенант службы гражданской защиты Игорь Гаврилов, капитан службы гражданской защиты Юрий Кравченя и майор службы гражданской защиты Андрей Пересада.

Также президент отметил символичность того, что именно в День спасателя уже 16 лет подряд проводится всеукраинская акция "Герой-спасатель года".

Глава государства заметил, что лауреаты акции, на первый взгляд, обычные люди из разных уголков Украины, которые, возможно, при других обстоятельствах никогда в жизни не встретились бы.

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"Но чужая беда и собственное мужество навсегда объединили их в одну мощную команду - команду настоящих героев Украины. Это люди с большой душой. Люди, которым действительно не безразлично. Мужчины, женщины и дети, которые не искали славы от своего подвига, а просто сделали так, как им подсказало их сердце. Пусть благодарность родителей, которые едва не потеряли единственного ребенка, и благодарность детей, которые благодаря вам не стали сиротами, всегда оберегает вас и ваши семьи", - подчеркнул Зеленский.

В этом году лауреатами всеукраинской акции "Герой-спасатель года" стали: София Рознийчук, Светлана Юркевич, Игорь Гаврилов, Владимир Уткин, Тамила Чернюк, Карина Якубенко, Вячеслав Пащенко, Артем Андриенко, Евгений Венгерский, Владимир Рудый и Эдуард Струпинский. Президент вручил им награды, дипломы и ценные подарки.

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Праздник, Владимир Зеленский, 17 сентября, Праздники в сентябре, День спасателя 2019.
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