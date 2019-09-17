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Пожарные провели акцию протеста под ОПУ: чего требуют

Пожарные провели акцию протеста под ОПУ: чего требуют
13:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Пожарные пожаловались президенту на своих руководителей-коррупционеров.

Пожарные пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на своих руководителей-коррупционеров.

Акция, организованная общественной союзом "Бойкот пожарных Украина", состоялась возле Офиса президента.

В мероприятии приняли участие около 30 сотрудников ГСЧС. Среди участников акции были как действующие пожарные, которые надели на лицо медицинские маски, чтобы их не узнало руководство и не наказало за участие в акции, так и те, кто был уволен за их гражданскую позицию. Участники акции пришли под Офис президента в спецодежде и касках, в которых выезжают на пожары.

Как заявил один из активистов Максим Писарский, которого в прошлом году уволили с должности начальника пожарного караула пожарно-спасательной части г. Запорожье, он и его коллеги пришли сообщить президенту, что в системе ГСЧС среди руководящего состава процветает системная коррупция.

”Сдирают деньги с рядовых пожарных, руководство ворует все, что только можно, - горюче-смазочные материалы, материальные ценности. Штат руководства раздутый, а собственно пожарных не хватает”, - сказал он.

Работники пожарно-спасательной службы передали главе государства Владимиру Зеленскому обращение, в котором сообщили о состоянии дел в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и изложили свои требования и предложения.

Обращение к президенту насчитывает более 400 страниц. Обращение изложено на 14 страницах. Все остальное - копии отписок, которые активисты-пожарные получали на свои обращения в течение последних 5 лет от предыдущей власти. С Администрации президента, правительства, Верховной Рады их обращения отправляли на рассмотрение руководству ГСЧС, на которое пожарные и жаловались.

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”Порошенко наши письма игнорировал. Мы неоднократно писали по поводу многих вопросов, а он спускал ответы на тех, на кого жаловались, - МВД и ГСЧС. Мы просим Зеленского: пожалуйста, не спускайте это обращение в МВД, ГСЧС, разберитесь самостоятельно”, - отметил Писарский.

Также он сообщил о других проблемах в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в частности об отсутствии профессионального обучения пожарных; о коррупционной кадровой политике: профессионалов увольняют, а ”кумовья-сваты становятся руководителями”; нарушении техники безопасности; получении некачественных пожарных автомобилей.

”Из четырех новых авто три не доезжают до мест дислокации в частях, а те, что доехали, максимум за 20 выездов на чрезвычайные ситуации ломаются. Речь идет об авто производства предприятия ”Пожтехника”, которое связано с руководством ГСЧС. При этом сломанные машины не ремонтируют по гарантии, а ремонтируются в частях собственными силами, запчасти получают через коррупционные схемы”, - сказал Писарский.

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ГСЧС, Владимир Зеленский, ОП, Офис Президента, День спасателей-2019.
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