Опрос: Хотят ли украинцы видеть ветеранов ООС/АТО в политике?

Новости Украины:Ветеранов АТО/ООС в политике хотят видеть 42% украинцев.

Более 40% граждан Украины считают, что ветераны АТО/ООС должны быть привлечены в политику как высокого, так и местного уровня.

Об этом во время презентации результатов социологического исследования о состоянии ветеранского движения в Украине заявила доцентка кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тамара Марценюк.

Марценюк отметила, что ветераны сами признают, что их роль в политике на сегодняшний день не является влиятельной, ведь в Верховной Раде ІХ созыва только 7 ветеранов АТО, в предыдущем составе парламента их также было немного. Кроме того, военные, имеющие боевой опыт, и сами не очень охотно идут в большую политику. "Большинство ветеранов не видят себя в политике высокого уровня, она кажется им слишком грязной и сложной, гораздо перспективнее - деятельность на местах", - отметила социолог.

Согласно исследованию, 42% граждан Украины считают, что ветераны АТО/ООС должны быть привлеченными в политику разного уровня, в то же время 31% выступает против этой идеи, а 25% - не определились относительно этого вопроса.

Соцопрос показал, что западные регионы Украины значительно больше поддерживают идею доверия ветеранам, которые приобщаются к политической жизни страны. В восточных регионах популярным ответом было "трудно сказать". Жители сел больше доверяют ветеранам в политике, чем городское население, рассказали инициаторы мероприятия.

Социологическое исследование состояло из двух частей: кабинетной и полевой (эмпирической). Эмпирическая часть исследования проводилась с использованием качественных и количественных социологических методов. Полевая часть работы продолжалась в течение весны-лета 2019 года. Всего в рамках исследования было проведено 2021 интервью с респондентами, проживающими в 110 населенных пунктах Украины. В сельской местности были опрошены 719 респондентов.

Это исследование было представлено ОО "Студена" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).