ОАСК рассмотрит иск об отмене положения Регламента Киевсовета

Новости Украины:Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 4 ноября.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по административному делу по иску об отмене одного из положений регламента Киевского городского совета о сроках подготовки проектов решений.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 4 ноября.

В суде напомнили, что истец обжалует ч.6 п.30 Регламента Киевского городского совета, которым определено, что профильная постоянная комиссия Киевсовета в течение 35 дней с момента регистрации проекта решения обрабатывает его и принимает заключение.

Отмечается, что, по мнению истца, указанная норма прямо противоречит Земельному кодексу Украины по рассмотрению земельных вопросов, а именно - предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства, отведение земельного участка и предоставление его в собственность.

Истец добавляет, что в соответствии с положениями Кодекса, решение об утверждении проекта землеустройства, отведении земельного участка и предоставлении его в собственность должно приниматься соответствующим органом местного самоуправления в течение двух недель (со дня получения согласованного проекта), а не в течение 35 дней, как указано в регламенте Киевсовета.