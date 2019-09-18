Главные новости 17 сентября: Сгоревший дом Гонтаревой, новый состав делегации в ПАСЕ и старт Лиги чемпионов

1 Карпюк рассказал о планировавшихся предварительных разговорах с Путиным или лицами из его окружения. Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк сообщил, что сотрудники ФСБ РФ задержали его в марте 2014 года в пункте пропуска на российско-украинской границе во время поездки, организованной его "хорошим знакомым".

2 17 сентября ночью неизвестные подожгли дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. В ночь на вторник дом бывшей главы Национального Банка Украины был сожжен в результате поджога.

3 Суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает Портнов. Печерский районный суд Киева арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", утверждает бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

4 В ВРУ сформировали новый состав делегации в ПАСЕ. В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

5 По данным в СМИ, главой КС избран Александр Тупицкий. Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий, который был заместителем руководителя суда.

6 Порошенко в качестве свидетеля допросят по делу о событиях в районе Керченского пролива при захвате украинских моряков. Экс-президента Петра Порошенко в качестве свидетеля допросят по уголовному делу о событиях в районе Керченского пролива при захвате в плен украинских моряков.

7 Атлетическая комиссия штата Невада приостановила лицензию Фьюри. Британский боксер Тайсон Фьюри получил двухмесячное медицинское отстранение из-за рассечения, полученного в бою против шведа Отто Уаллина.

8 Элина Свитолина обыграла Далилу Якупович на теннисном турнире в Китае. Украинская теннисистка, третья ракетка мира Элина Свитолина без особых проблем выиграла свой стартовый матч на соревнованиях в Гуанчжоу (Китай). В двух партиях она одолела теннисистку из Словении Далилу Якупович.

9 Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019 Мужская сборная Украины по волейболу провела третий поединок на чемпионате Европы-2019. Украинцы в четырех сетах обыграли команду Черногории.

11 Киевский дуэт ARTBAT получил одну из самых престижный премий в мире электронной музыки - DJ AWARDS-2019 в номинации "Прорыв года". Всего за победу боролись 120 претендентов в 14 музыкальных категориях.

12 Лето 2019 года в северном полушарии стало самым жарким за последние 100 с лишним лет. Записи о температурных перепадах формируются с 1880 года, соответственно это лето стало самым жарким как минимум за последние 140 лет.

13 YouTube готовится отказаться от своего оптимизированного для ТВ интерфейса, также известного как YouTube Leanback. Причиной данного решения стало то, что YouTube ставит больший акцент на свои родные телевизионные программы, но также наносит удар по пользователям, которые напрямую подключили свои ПК к телевизорам.

14 Vivo Nex 3 5G официально представили. Компания Vivo провела презентацию и официально представила свой новый смартфон Nex 3 5G.