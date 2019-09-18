Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября

Согласно данным Укргидрометцентра, в среду, 18 сентября, в Украине ожидается небольшое похолодание. Сравнительно тепло будет лишь в южных областях. Кроме того, практически по всей территории страны ожидаются дожди. Лишь на Западе Украины синоптики не ждут осадков.
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер западный и юго-западный, до 9,8 м/с.
Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, по Украине:
Главным погодным ньюсмейкером 18 сентября станет сильный ветер, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ужгород – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Львов – +12...+14, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +13...+15, переменная облачность,без осадков
Тернополь – +12...+14, дождь
Черновцы – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +14...+16, дождь
Луцк – +12...+14, дождь
Ровно – +12...+14, дождь
Житомир – +12...+14, дождь
Винница – +14...+16, переменная облачность
Одесса – +29...+21, дождь
Николаев – +20...+22, дождь
Херсон – +22...+24, дождь
Симферополь – +22...+24, переменная облачность
Кропивницкий – +13...+15, переменная облачность
Черкассы – +13...+15, дождь
Чернигов – +12...+14, дождь
Сумы – +11...+13, дождь
Полтава – +12...+14, дождь
Днепр – +13...+15, дождь
Запорожье – +22...+24, дождь
Донецк – +15...+17, дождь
Луганск – +14...+16, дождь
Харьков – +14...+16, дождь
Киев – +12..+14, дождь