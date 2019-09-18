Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября

Новости Украины:18 сентября в Украине станет еще холоднее, практически по все стране ожидаются осадки.

Согласно данным Укргидрометцентра, в среду, 18 сентября, в Украине ожидается небольшое похолодание. Сравнительно тепло будет лишь в южных областях. Кроме того, практически по всей территории страны ожидаются дожди. Лишь на Западе Украины синоптики не ждут осадков.

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер западный и юго-западный, до 9,8 м/с.

Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, по Украине:

Главным погодным ньюсмейкером 18 сентября станет сильный ветер, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ужгород – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Львов – +12...+14, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +13...+15, переменная облачность,без осадков

Тернополь – +12...+14, дождь

Черновцы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +14...+16, дождь

Луцк – +12...+14, дождь

Ровно – +12...+14, дождь

Житомир – +12...+14, дождь

Винница – +14...+16, переменная облачность

Одесса – +29...+21, дождь

Николаев – +20...+22, дождь

Херсон – +22...+24, дождь

Симферополь – +22...+24, переменная облачность

Кропивницкий – +13...+15, переменная облачность

Черкассы – +13...+15, дождь

Чернигов – +12...+14, дождь

Сумы – +11...+13, дождь

Полтава – +12...+14, дождь

Днепр – +13...+15, дождь

Запорожье – +22...+24, дождь

Донецк – +15...+17, дождь

Луганск – +14...+16, дождь

Харьков – +14...+16, дождь

Киев – +12..+14, дождь