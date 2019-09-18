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Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел

Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В ГБР имеется большое количество производств о пытках, и это направление является одним из приоритетных, подчеркнул руководитель ведомства.

В подследственности Государственного бюро расследований находится почти 25 тысяч уголовных производств. Об этом рассказал директор ГБР Роман Труба во время встречи с членами Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во вторник.

"За неполный год - почти 25 тысяч уголовных производств. Эта цифра для меня довольно критическая и такая, что нужно делать не просто выводы, а в ближайшее время принимать какое-то решение", - сказал Труба.

Директор ГБР рассказал, что в центральном аппарате на одного следователя сейчас приходится 30-40 уголовных производств, а в территориальном управлении - 130 уголовных производств.

Труба уточнил, что больше всего уголовных производств в ГБР касаются возможного совершения преступлений правоохранителями, чаще всего - о возможном получения неправомерной выгоды или злоупотреблении своими полномочиями. Кроме того, в ГБР имеется большое количество производств о пытках, и это направление является одним из приоритетных, подчеркнул руководитель ведомства.

"Вторая большая категория уголовных производств - это военные преступления, от дезертирства до возможного хищения в военной сфере", - сообщил Труба.

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Он также рассказал, что сейчас в подследственности ГБР находится около 3 тысяч уголовных производств в сфере коррупции и в сфере служебной деятельности.

"Из этого количества уголовных производств у нас 150 обвинительных приговоров уже направлены в суд, и в настоящее время в уголовных производствах, которые расследуются в этой сфере, 15 лицам сообщены подозрения", - рассказал Труба. Директор ГБР также заметил, что для эффективной работы ведомства его штат должен насчитывать не менее 3 тысяч работников.

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ГБР, Государственное бюро расследований, Роман Труба.
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