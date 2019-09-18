Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария

Новости Украины:В этот день было принято топить баню и париться в ней, чтобы быть здоровыми в течение всего года.

Традиции на 18 сентября

В этот день выгоняли березовыми вениками из избы кумоху - лихорадку. В народе говорили, что "Кумоха - нечистая сила, с лица худюща, большеглаза, синью кожа подернута". По народным представлениям, это подруга лешего, жившая в лесах. Если кто ей приглянется, того могла до смерти зацеловать.

Спастись от кумохи можно было таким способом: написать на листе бумаги первую главу из Евангелия от Иоанна, носить ее на нательном кресте шесть недель, а затем сжечь, а пепел проглотить.

Есть и такой способ избавления от лихорадки - на листе бумаги пишут первые и последние буквы молитвы, начинающейся словами "Иже на всякое время, на всякий час", и дают ее съесть больному. Иногда помогает и такой способ - надо накрыть заболевшего человека свежеснятой шкурой дохлой овцы или лошади. Или надо посадить паука в ореховую скорлупу, которую обернуть тряпкой и повесить на шею больного - считалось, что в скорлупе паук начнет вить паутину и опутает ею лихорадку.

Народная молва наделяла необыкновенными качествами человека, родившегося в этот день, - считалось, что кумоха не могла его ни тронуть, ни зацеловать, поскольку он от рождения обладает колдовской силой. Такого человека часто нанимали в пастухи.

Этот день считался одним из наилучших для гадания о будущей судьбе и замужестве, и обычай ходить к гадалкам жив и сегодня. Обычай этот восходит к тому, что в этот день Елизавета предсказала Деве Марии рождение Иисуса Христа. На Захарию и Елизавету часто справляли свадьбы.

Приметы на 18 сентября

Рано пожелтели листья на рябине - ранняя осень и ранняя холодная зима.

Гадания и предсказания в этот день непременно сбываются

Листья пожелтели раньше положенного срока, примета того, что осень будет ранней, а зима – суровой

Если человек родился 18 сентября, то его талисманом является камень амазонит

Много ягод на рябине – по приметам, будет дождливая осень.