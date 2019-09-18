Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника

Новости Украины:Название праздника связано с именем архангела Михаила и с одним из чудес, которое он совершил.

В сентябре православные христиане отмечают немало праздников. Один из них — Михайлово Чудо — ежегодно справляется 19 числа. Этот день оставил в народной памяти много примет и поверий.

Архангел Михаил широко почитается не только в православной традиции, но и в католической, о нем было сложено множество исторических преданий — о спасении, о подвигах или об укреплении веры. Например, считается, что он вдохновил Жанну д’Арк на битву ради коронования Карла VII. На Руси же отмечается еще одно его деяние — чудо в городе Хонех

Почему Михайлово Чудо отмечают 19 сентября

19 сентября на Руси отмечали важный церковный и народный праздник — Михайлово Чудо. История его такова. В давние времена в городе Колоссы, который был столицей Фригии, стоял храм, посвященный архангелу Михаилу. Его построил в благодарность человек, которому архангел исцелил дочь. Язычники пожелали разрушить храм и убить пономаря, добродетельного старика Архиппа. Для этого они избрали изощренный способ: соединили русла двух рек, чтобы те залили храм и устроили потоп. Архипп вознес Михаилу молитвы о спасении, и архангел явился, ударом копья создав расщелину в скале и отведя речной поток. Отсюда новое название города — Хоны, то есть расщелина.

Таким образом вера старца помогла противостоять дурному умыслу врагов веры и церкви. В честь этого события на Руси было воздвигнуто много церквей, а сам праздник стал горячо любим народом.

Михайлово Чудо: как правильно отмечать праздник

Считалось, что после этого дня должны начаться утренние заморозки. Так что пора завершать все садово-огородные работы, которые были запланированы на летний сезон. Было принято заканчивать выпас скота в полях. Народные приметы гласили, что работать на Михайлов День нельзя, но, конечно, нет необходимости брать отгул на работе или отказываться от полезного начинания.

В старину в это время устраивали собрания, решали дела семейные, а также хозяйственные, собирались всей деревней, чтобы разрешить споры и уладить разногласия всем миром. Также ставили свечу в церкви, а священники служили службу о ниспослании благ. Сходить в храм можно и в наши дни, а если возможности посетить в этот день церковь нет, прочитать молитву архангелу Михаилу можно и дома. Но нужно делать это не формально, а с чистым сердцем.

В старину на Михайлово Чудо угощали всех в округе, давали пищу неимущим и бездомным. Поддержать нуждающихся благотворительностью — прекрасная традиция, актуальная в любой год.

В этот день не стоит ругаться или переживать, погружаться в тревоги и мучить себя опасениями. Можно собраться с семьей, провести вечер вместе, доделать парочку затянувшихся летних дел — или начать подготовку к холодам, достать теплые вещи и обувь.