Украинских медиков снабдили новыми машинами "скорой"

Инициативой Президента Украины ко Дню безопасности пациента до 15 областей было передано 20 автомобилей экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
На передачи автомобилей присутствовали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заместитель Глава ОП Кирилл Тимошенко, заместитель Министра здравоохранения Елена Симоненко и Предедатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
Во время своего выступления Дмитрий Разумков отметил, что наконец-то сотрудничество государства и бизнеса происходит открыто и приносит реальную пользу обществу.
Также Председатель Верховной Рады поделился снимками с мероприятия.
В пресс-службе отметили, что автомобили были закуплены на средства благотворительной организации "Фонд Рината Ахметова".
На данный момент по проекту "200 скорых для Украины" в медицинские учреждения уже передали 77 автомобилей ЭМП. В ближайшее время будет закуплено и передано еще 123 машины.