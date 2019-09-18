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Украинских медиков снабдили новыми машинами "скорой"

Украинских медиков снабдили новыми машинами "скорой"
16:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Ко Дню безопасности пациента украинским медикам передали 20 автомобилей "скорой помощи".

Инициативой Президента Украины ко Дню безопасности пациента до 15 областей было передано 20 автомобилей экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

На передачи автомобилей присутствовали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заместитель Глава ОП Кирилл Тимошенко, заместитель Министра здравоохранения Елена Симоненко и Предедатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Во время своего выступления Дмитрий Разумков отметил, что наконец-то сотрудничество государства и бизнеса происходит открыто и приносит реальную пользу обществу.

Также Председатель Верховной Рады поделился снимками с мероприятия.

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В пресс-службе отметили, что автомобили были закуплены на средства благотворительной организации "Фонд Рината Ахметова".

На данный момент по проекту "200 скорых для Украины" в медицинские учреждения уже передали 77 автомобилей ЭМП. В ближайшее время будет закуплено и передано еще 123 машины.

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Верховная Рада, Дмитрий Разумков, День безопасности пациента.
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