Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник

Новости Украины:19 сентября православные верующие отмечают великий праздник – Михайлово чудо.

В церковном календаре дата – 19 сентя бря– это большой праздник, который называется Михайлово Чудо. Верующие люди в этот день припоминают чудо, которое случилось много лет назад. Примерно в 4 веке, по легенде, Архистратиг Михаил спас от разрушения христианский храм. Названий у этого праздника, как оказалось достаточно много - Михайлов день, Михаил, Михайла, михайловские морозы, михайловские утренники, михайловские заморозки, Михаил-архистратиг.

Архистратиг Михаил – один из христианских святых, который является наиболее чтимым. В народе он является защитником бедных и нуждающихся. Его также считают грозным судьей, так как он провожает души умерших и оценивает на весах их поступки.

Чудо, которое легло в основу праздника, согласно преданиям, произошло близ Фригийского города Иераполя. Там находилась церковь в честь Архистратига Михаила, возле которой бил целебный источник. Храм возвел один из жителей в знак благодарности архистратигу Михаилу за исцеление его дочки, которая была немой.

Отцу, который в то время не был крещен, во сне явился архангел Михаил и сказал, что его дочь исцелится, если попьет воды из источника. Все случилось так, как и говорил архангел - испив воды, девочка начала говорить. После чего семья крестилась и построила церковь, посвященную архистратигу.

Праздник Михайлово Чудо: что нельзя делать

На Михайлово Чудо 19 сентября стоит избегать ссор и конфликтов. В этот день лучше не спорить и не ругаться, а постараться найти мирный способ решения проблемы. Если человек все же злился на кого-то и пробовал выяснять отношения, это было не к добру.

После еды остатки со стола выбрасывать нельзя, а лучше отдать нуждающимся. Если на Михайлово чудо 19 сентября весь день помогать другим людям, то многие другие приметы утрачивали свою силу.

В этот праздничный день в храмах ставят общую свечу и служат молебен. Наши предки верили, что на Михайлово чудо может исполниться любое желание, поэтому просили о самом важном – счастье и здоровье близких, достатке и благополучии, о помощи и заступничестве.

Раньше верили, что в этот день больные могли излечиться.

На Михайлово Чудо грехом считается работать на земле.

19 сентября не рубят дрова и вообще не занимаются хозяйством.

Хозяйкам приметы строго запрещали в этот день печь хлеб и пироги.

На Михайла старались вообще не работать, иначе можно "начудить".

Нельзя ссориться и вступать в конфликты с родственниками и коллегами.

В этот день нежелательно мыть голову – можно “смыть ум”.

19 сентября после еды остатки со стола выбрасывать нельзя, а лучше отдать нуждающимся.

Если на Михайлово чудо 19 сентября весь день помогать другим людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания.

Что нужно сделать в этот день

В этот день обязательно нужно идти в церковь на праздничную литургию.

Считается, что в на праздник нужно молится Архангелу Михаилу об исцелении своего тела и души.

На Михайлово чудо принято было устраивать "сходки" или "братчины". Это мероприятие, на котором родственники и соседи выясняли отношения, решали давние споры и улаживали ссоры. Считается, что в этот день обязательно нужно примирится с родственниками. Обязательный ритуал подобного мероприятия – объятия и братания.

Раньше люди устраивали праздничные ужины, на которые каждый приносил блюдо. Такие события объединяли и примиряли семьи.

На праздник 19 сентября принято ставить свечку в память о священном событии "Михайловым чуде". Считается, Архангел Михаил исполняет самые сокровенные желания в этот день. Поэтому стоит попросить святого о самом важном – здоровье и счастье близких вам людей, о защите и благополучии.