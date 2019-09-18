Скачать
Среда, 18.09.2019
Ситуация на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция происходящего (Фото, Видео)
Ситуация на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция происходящего (Фото, Видео)
Террориста, который хотел подорвать мост Метро, задержали: детали
Террориста, который хотел подорвать мост Метро, задержали: детали
Шаран о матче с Вольфсбургом: Постараемся испортить настроение хозяевам
Шаран о матче с Вольфсбургом: Постараемся испортить настроение хозяевам
Владельцы электромобилей смогут "выбирать" звуки двигателя своего авто
Владельцы электромобилей смогут "выбирать" звуки двигателя своего авто

Во Ивано-Франковске открыли монумент, посвященный Степану Пушику

Смотрите фото (3)
Во Ивано-Франковске открыли монумент, посвященный Степану Пушику
20:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: martsinkiv.if.ua

Новости Украины:Памятник торжественно открывали супруга писателя Галина и сын Тарас.

В Ивано-Франковске на улице Шевченко, возле Прикарпатского национального университета, торжественно открыли памятник писателю Степану Пушику.

Об этом сообщает сайт Ивано-Франковского городского головы Руслана Марцинкива.

"Улица Шевченко пополнилась еще одной упоминанием о писателе, ученом Степане Пушике. Памятник выдающемуся франковцу открыли рядом с Прикарпатским национальным университетом им. Стефаника, где он работал, у дома №74-76. Это монумент высотой более 2 метров с бронзовым бюстом на 9-ти металлических листах, символизирующих дневник Пушика. На первом из них - стихотворение-посвящение", - сообщил Марцинкив.

Во время открытия памятника он инициировал научную конференцию, посвященную Ивано-Франковску и древнему Галичу.

Степан Григорьевич Пушик - украинский писатель, литературовед, фольклорист, журналист, общественно-культурный и политический деятель, кандидат филологических наук, профессор Прикарпатского университета им. В. Стефаника. Лауреат государственной премии им. Т. Шевченко, премий им. В. Стефаника, П. Чубинского, Мирослава Ирчана, А. Копыленко, Международной литературной премии имени Воляников-Швабинских Украинского Свободного Университета в Нью-Йорке. Автор многих поэтических и прозаических сборников, фольклорных записей, книг для детей, литературоведческих и краеведческих работ, исследований о карпатских корнях Т.Шевченко "Славетний предок Кобзаря", исследование о "Слово о полку Ігоревім", славянской и праукраинской мифологии ("Бусова книга"), повести о Владимире Ивасюке ("Блискавиці б'ють у найвищі дерева").

Кличко открыл памятник авиаконструктору Сикорскому

Степан Пушик - автор одного из самых больших рукописных дневников в мире. Этот дневник насчитывает около 300 томов, в каждом из которых до 200 страниц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Памятник, Ивано-Франковск, Монумент, Степан Пушик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
02 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
04 Маникюр 2019: идеи черного матового дизайна (Фото)
05 Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На мосту Метро в Киеве раздались два выстрела
На мосту Метро в Киеве раздались два выстрела
Правительство приняло ряд важных решений: что нового
Правительство приняло ряд важных решений: что нового
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра, 19 сентября
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра
Украина в кролевецком рушнике: Сумщина приглашает на художественный фестиваль
Украина в кролевецком рушнике: Сумщина приглашает на художественный фестиваль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь