Во Ивано-Франковске открыли монумент, посвященный Степану Пушику

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В Ивано-Франковске на улице Шевченко, возле Прикарпатского национального университета, торжественно открыли памятник писателю Степану Пушику.

Об этом сообщает сайт Ивано-Франковского городского головы Руслана Марцинкива.

"Улица Шевченко пополнилась еще одной упоминанием о писателе, ученом Степане Пушике. Памятник выдающемуся франковцу открыли рядом с Прикарпатским национальным университетом им. Стефаника, где он работал, у дома №74-76. Это монумент высотой более 2 метров с бронзовым бюстом на 9-ти металлических листах, символизирующих дневник Пушика. На первом из них - стихотворение-посвящение", - сообщил Марцинкив.

Во время открытия памятника он инициировал научную конференцию, посвященную Ивано-Франковску и древнему Галичу.

Степан Григорьевич Пушик - украинский писатель, литературовед, фольклорист, журналист, общественно-культурный и политический деятель, кандидат филологических наук, профессор Прикарпатского университета им. В. Стефаника. Лауреат государственной премии им. Т. Шевченко, премий им. В. Стефаника, П. Чубинского, Мирослава Ирчана, А. Копыленко, Международной литературной премии имени Воляников-Швабинских Украинского Свободного Университета в Нью-Йорке. Автор многих поэтических и прозаических сборников, фольклорных записей, книг для детей, литературоведческих и краеведческих работ, исследований о карпатских корнях Т.Шевченко "Славетний предок Кобзаря", исследование о "Слово о полку Ігоревім", славянской и праукраинской мифологии ("Бусова книга"), повести о Владимире Ивасюке ("Блискавиці б'ють у найвищі дерева").

Степан Пушик - автор одного из самых больших рукописных дневников в мире. Этот дневник насчитывает около 300 томов, в каждом из которых до 200 страниц.